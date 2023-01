Chi vince le elezioni in Lazio e Lombardia e cosa cambia per il governo

Noto Sondaggi ha pubblicato una nuova rilevazione delle intenzioni di voto in vista delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio in agenda per domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023.

Riguardo le prossime elezioni in Lombardia il 51,5% del campione di votanti in Lombardia si è espresso a favore di Attilio Fontana (Centrodestra), mentre il 29% ha dichiarato che voterà per Pierfrancesco Majorino (Centrosinistra-M5S), il 18% per Letizia Moratti (Terzo Polo) e l'1,5% per Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Per la regione Lazio, le intenzioni di voto espresse dal campione dei votanti vedono al primo posto Francesco Rocca (Centrodestra) con il 46%, seguito da Alessio D'Amato (Centrosinistra) con il 35,5%, in coda Donatella Bianchi (M5S) con il 16%.

Elezioni Lombardia: Fonanta 51%, Majorino 29%, Moratti 18%

Elezioni Lazio: Rocca 46%, D'Amato 35%%, Bianchi 16%

A livello nazionale Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano con il 28% con una perdita di mezzo punto rispetto al sondaggio del 22 dicembre 2022. Da segnalare il balzo di un punto e mezzo del Movimento 5 Stelle che sale al 20% .Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra (FdI-Lega-Fi-Noi Moderati) raggiunge il 46% (-2), mentre il Centrosinistra (Pd-Verdi-Sinistra-+Europa) si ferma al 20% (-1,5). Come si evince i 5stelle guadagnano a scapito del Pd che in attesa del nuovo congresso scende al 15%. Troviamo poi la Lega al 10% (+0,5), seguita da Azione-Italia Viva, che sale all'8,5% (+0,5). Forza Italia scende al 7% (-1,5), mentre Verdi-Sinistra si fermano al 3% (-0,5), +Europa è stabile al 2% e infine Noi Moderati si attesta all'1% (-0,5).