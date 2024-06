Spari a Capodanno: la Procura di Biella chiede il rinvio a giudizio per Emanuele Pozzolo

La procura di Biella ha chiesto il rinvio a giudizio per il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione di un colpo di arma da fuoco durante in festeggiamenti di Capodanno, quando un uomo di 31 anni era rimasto ferito da un proiettile partito da una pistola di proprietà dello stesso Pozzolo. I reati contestati sono lesioni personali colpose, omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico della pistola revolver marca North American Arms, modello revolver Mini Dlx, detenuta esclusivamente in regime di licenza da collezione, porto illegale in luogo pubblico e aperto al pubblico di cinque cartucce Winchester.

Due mesi fa la Procura di Biella aveva comunicato la chiusura delle indagini spiegando che i rilievi avevano escluso "l'eventuale coinvolgimento di terze persone". Secondo gli inquirenti dunque a sparare sarebbe stato lo stesso Pozzolo. "Sin dall’acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali", si legge nella nota diffusa allora dalla Procura, "emergeva la riconducibilità dei reati provvisoriamente contestati (lesioni personali colpose, omessa custodia di armi e accensioni/esplosioni pericolose) a Pozzolo, con relativa iscrizione dello stesso nel registro degli indagati".