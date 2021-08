La senatrice Cirinnà e il green pass speciale per i trans

Se un persona di aspetto maschile presenta un Green Pass con dati femminili (e viceversa) può essere vittima di una umiliazione. Questa è la posizione della senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà che chiede di una modifica della norma per garantire riservatezza e dignità alle persone trans in attesa di rettifica anagrafica.

"Le persone trans si sono vaccinate, come tante e tanti altri: hanno il diritto di poter usare il Green Pass, strumento utile e necessario per proteggere noi stesse/i e la comunità, come tutte e tutti, senza subire però inutili violazioni della riservatezza e della loro stessa dignità" spiega la senatrice Pd. "La questione non é quella di esonerare alcune categorie di persone dall'uso del Green Pass. Tutto il contrario: si tratta di mettere le persone trans nella condizione di potere usare il Green Pass come tutte e tutti coloro che lo possiedono -chiosa-. E per fare questo è necessario almeno intervenire sulle modalità di controllo delle generalità, per garantire che il rispetto della riservatezza sia effettivo".

L'ultima circolare del ministero dell'Interno spiega infatti che il controllo del documento di identità - che di base è a discrezione dei titolari delle attività chiamati alla verifica del green pass - è necessario solo quando emergono differenze evidente tra i dati riportati sul Green Pass e l'aspetto della persona.