"Con quella citofonata Salvini ha messo a rischio le indagini"

Polemica a distanza tra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il segretario della Lega Salvini dopo l’operazione antidroga con cui ieri la polizia ha assestato un duro colpo al traffico di stupefacenti nel quartiere Pilastro. Il "casus belli" è il famoso blitz di Salvini che a gennaio 2020 con telecamere al seguito aveva citofonato a un'abitazione del quartiere chiedendo: "Scusi, lei spaccia?". Ieri il leghista ha spiegato in un tweet che tra le famiglie coinvolte nelle indagini ci sarebbe (almeno secondo lui) anche quella a cui lui aveva citofonato concludendo che "il tempo è galantuomo".

Lepore non la pensa così. Per il primo cittadino di Bologna, eletto con il centrosinistra, la citofonata di Salvini al Pilastro è stata invece "una cosa assai grave e stupida", nonché "una condotta motivata per cercare il solo profitto personale". Talvolta, spiega Lepore su facebook, "chi ricopre incarichi importanti nelle istituzioni viene a conoscenza di indagini da parte delle forze di polizia nel corso del proprio lavoro. Sarà capitato sicuramente più volte anche a Matteo Salvini quando era Ministro degli Interni" prosegue Lepore. "In questi casi è fondamentale mantenere la riservatezza, perché l’esposizione mediatica può causare ritardi nelle indagini o compromettere l’operato degli inquirenti" fa notare il sindaco.

Quindi la stoccata: "Non ho sufficienti elementi per dire se Salvini allora commise un reato, ma certamente ha messo a rischio e forse ritardato il lavoro di chi da tempo probabilmente stava conducendo indagini di estremo rilievo".

In realtà ai tempi della citofonata Salvini non era più ministro dell’Interno già da qualche mese. Il blitz al Pilastro fece all’epoca molto scalpore, ma il leader della Lega non commise reati. Lo scorso marzo il Gip ha infatti archiviato il provvedimento a carico del leader della Lega per diffamazione.