Cittadinanza facile, che cosa prevede la legge sullo Ius Scholae

Una legge per facilitare l’accesso alla cittadinanza italiana. Si otterrebbe in meno tempo, è legata al percorso di studi e diventa richiedibile anche dai minorenni. Sono questi i tre nuovi cardini della proposta sul così detto Ius Scholae, di cui, grazie al voto favorevole della Commissione Affari costituzionali, c’è un testo base. Il relatore è Giuseppe Brescia (M5s), che ha commentato: "Si tratta solo del primo passo di un percorso che vogliamo concludere entro questa legislatura. Il voto favorevole di Forza Italia dimostra che questa questione non è ideologica, ma di libertà e civiltà".

Infatti su questo documento, il centrodestra si è spaccato: Lega e Fdi contrari, Forza Italia favorevole e Coraggio Italia che si è astenuto. Con la sinistra compatta e il voto a favore di M5s, Pd, Leu e Italia Viva, è arrivato l’ok alla Pdl. La settimana prossima, in ufficio di presidenza, verranno definiti i termini per la presentazione degli emendamenti. Soddisfatto anche il deputato Riccardo Magi di Più Europa, che parla di "un passo nella giusta direzione. Tra le tante leggi vecchie e non più adeguate alla società che vanno cambiate c'è questa".

Cosa prevede il testo base sullo ius scholae:

cittadinanza dopo 5 anni di scuola

cittadinanza anche ai minorenni stranieri

cittadinanza a stranieri purchè stabilmente in Italia

Lo ius scholae prevede una serie di requisiti. Il minore straniero deve essere nato in Italia o deve essere entrato in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età. Deve aver risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia. La vera novità della legge è che si lega lo status di cittadino all’istruzione. Infatti il giovane straniero deve aver frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici in una scuola italiana o comunque percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. A questo punto si può fare la richiesta.

Entro i 18 anni dell’interessato, sono i genitori legalmente residenti in Italia a fare richiesta (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato potrà anche rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Ad oggi la legge si basa sullo ius sanguinis, il diritto cioè alla cittadinanza italiana solo se si è figli di almeno un genitore italiano. Una persona di origini straniere può diventare cittadino italiano, ma solo al compimento dei 18 anni e se ha risieduto in Italia ininterrottamente. Adesso la nuova proposta cambierebbe queste regole. La proposta al vaglio della commissione alla Camera stabilisce lo ius scholae, per cui "un bambino nato in Italia o arrivato in Italia prima di avere compiuto 12 anni, nel momento in cui compie un ciclo scolastico di 5 anni, facendone richiesta, ottiene la cittadinanza italiana".

La discussione si era ingrossata sull’onda delle vittorie olimpiche, con il Presidente del Coni Malagò, che aveva invocato lo ius soli sportivo. Ma allora c’era anche stata una frenata di una parte del Movimento perché, in piena pandemia, c’erano altre urgenze. Paola Taverna e Virginia Raggi, in piena pandemia, avevano detto come le priorità fossero altre. Per ora il Movimento 5 Stelle continua ad essere compatto, portando avanti il testo base.