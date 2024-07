Ecco chi sono i sindaci e i presidenti di Regione più amati

Anche quest'anno l'istituto demoscopico Noto Sondaggi ha realizzato, per il Sole 24 Ore, il "Governance Poll", un sondaggio in cui svela quali sono i sindaci e i presidenti di Regione più apprezzati dai cittadini. L'indagine viene ripetuta ormai da vent'anni ed è un termometro importante anche a livello nazionale perché gli amministratori più amati trainano anche consenso sui rispettivi partiti.

Il centrosinistra domina la classifica dei sindaci

Secondo l'indagine di noto, a guidare la classifica dei sindaci delle città capoluogo di provincia c'è il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, che vince il Governance Poll 2024 attestandosi su un livello di apprezzamento del 63 per cento. La percentuale corrisponde al numero di cittadini che rispondono positivamente alla domanda su un eventuale voto favorevole qualora il primo cittadino si ripresentasse alle elezioni.

Guerra mantiene la stessa percentuale della rilevazione dello scorso anno, dove si era piazzato quarto preceduto da Beppe Sala (Milano), Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Antonio Decaro (Bari). Al secondo posto, nella classifica 2024, troviamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il 52 per cento. Il primo cittadino del capoluogo partenopeo ha guadagnato il 5,5 per cento rispetto allo scorso anno. Chiude il podio Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, con il 61 per cento e ben 11 punti in più rispetto al 2023. De Pascale sarà il candidato del centrosinistra in Emilia-Romagna per il dopo Bonaccini.

Scendendo la classifica dei sindaci, la quarta posizione è occupata da ben sette nomi, tutti con un indice di gradimento del 60 per cento: Luigi Brugnaro (Venezia), Giuseppe Cassì (Ragusa), Claudio Scajola (Imperia), Matilde Celentano (Latina), Mario Conte (Treviso), Alessandro Canelli (Novara) e Mattia Palazzi (Mantova). Il sondaggio rileva un calo di popolarità della maggioranza dei primi cittadini, e certifica che solo un sindaco su quattro guadagna consensi rispetto al giorno delle elezioni; tra questi spiccano il sindaco di Benevento, Clemente Mastella (+ 6,3 per cento), quello di Rimini Jamil Sadegholva (+ 6,2 per cento) e quello di Venezia, Luigi Brugnaro (+ 5,9 per cento).

A pagare dazio sono soprattutto i sindaci delle grandi città metropolitane, che registrano i cali più vistosi. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, perde il 15,2 per cento di popolarità rispetto al giorno della sua elezione. Gualtieri occupa la penultima posizione della classifica con il 45 per cento di apprezzamento e supera di poco Giacomo Tranchida (Trapani) fermo all'ultimo posto con il 42 per cento. Male anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, al 77° posto con il 51,5 per cento e un calo di quasi 8 punti rispetto al 2023. Cala anche Matteo Lepore (Bologna) che perde il 7,4 per cento rispetto allo scorso anno mantenendo però una buona percentuale di consenso (54,5 per cento) e posizionandosi al 37° posto. Al 67° posto troviamo Matteo Bucci (Genova) che perde il 6,5 per cento e si ferma al 49 per cento. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, conferma il 57 per cento di apprezzamento ed è stabile il 19° posizione, ma perde 8 punti rispetto allo scorso anno, quando guidava la classifica col 65 per cento.

Fedriga è il presidente di Regione più amato

La cima del podio dei presidenti di Regione è occupata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che vince con il 68 per cento di apprezzamento. Stacca di un punto percentuale quello dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, fresco di elezione al Parlamento Europeo. Chiude il podio Luca Zaia con il 66 per cento. Lo scorso anno al primo posto c'era Bonaccini con il 69 per cento, seguito da Zaia con il 68,5 e Fedriga con il 64 per cento.

Dietro il "trio delle meraviglie" troviamo il presidente della Campania, Vincenzo De Luca e quello della Calabria, Roberto Occhiuto, che raccolgono entrambi il 60 per cento di popolarità. Seguono Francesco Roberti (Molise) e Donatella Tesei (Umbria) con il 57,5 per cento. All'ottavo posto il presidente della Sicilia, Renato Schifani, con il 57 per cento, seguito da quello della Lombardia, Attilio Fontana, che raccoglie il 55 per cento e guadagna lo 0,3 per cento rispetto allo scorso anno, piazzandosi al nono posto. Cala il governatore del Lazio, Francesco Rocca, in undicesima posizione col 47,5 per cento, in calo del 6,4 per cento rispetto alle elezioni.