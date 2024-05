Il leghista Borghi vuole togliere le bandiere dell'Europa dagli uffici pubblici

Via la bandiera dell'Europa dagli uffici pubblici. La proposta è del senatore della Lega, Claudio Borghi, ironia della sorte candidato alle prossime elezioni europee. "Consegnata agli uffici la pdl per l'abrogazione della legge che ha introdotto l'obbligo di esposizione della Bandiera dell'Unione Europea fuori e dentro gli edifici pubblici", ha scritto su X aggiungendo: "la Bandiera Italiana è una sola: il Tricolore, affiancato quando possibile dalla Bandiera della Regione".

La proposta è destinata a far discutere ma non stupisce più di tanto: l'esponente leghista è noto da tempo per le sue posizioni anti-Ue e anti-Euro (è tra i pochi che ancora teorizza un ritorno alla vecchia Lira). "Sono candidato con la Lega elle elezioni europee - spiega a Today.it - e il nostro slogan è 'Più Italia. Meno Europa'. È una proposta che potrà sembrare simbolica ma anche i simboli sono importanti: Siamo l’unico Paese, forse insieme alla Francia, ad avere una legge che obbliga gli uffici pubblici a esporre la bandiera dell’Europa insieme a quella dell’Italia. Da noi fu varata nel 1998, ovviamente da Romano Prodi, mentre la legge francese è dell’anno scorso ed è arrivata dopo una durissima battaglia parlamentare con i nostri alleati di Rassemblement National (il partito di Marine Le Pen) che si sono fortemente opposti. Io chiedo semplicemente che non sia più un obbligo; se ci pensate darebbe anche un valore diverso al fatto di esporla perché diventerebbe una scelta e non più qualcosa di imposto".

Critiche bipartisan. Braga (Pd): "Un passo avanti, Salvini non riconosceva neanche il tricolore"

"Mi sembra un passo avanti. Salvini non si riconosceva neanche nel tricolore…Mi aspetto presto una proposta per le bandiere delle contrade, dei sestrieri e dei rioni. Da Ventotene al cortile di casa. Viva l'Europa", scrive la capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga. E a criticare la proposta è anche un formale alleato di Borghi, il capogruppo di Forza Italia al parlamento europeo, Fulvio Martusciello: "La proposta della Lega di togliere la bandiera della Unione Europea dagli edifici pubblici - spiega - dimostra quale considerazione ci sia nei confronti dell'Europa. Se continuano così non toccheranno palla nel prossimo parlamento, e viene da chiedersi per che cosa si sono candidati".