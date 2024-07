Stop all'emendamento del leghista Borghi contro l'obbligo vaccinale

Non sarà nemmeno esaminato l'emendamento al decreto legge sulle liste d'attesa presentato dal senatore della Lega, Claudio Borghi, che chiede di cancellare l'obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati. È quello che si apprende da fonti parlamentari, che spiegano che martedì mattina, quando si riunirà la commissione Affari Sociali del Senato, il testo verrà dichiarato inammissibile per estraneità di materia.

Lorenzin (Pd): "Su quali basi scientifiche si vuole eliminare l'obbligo?"

Da giorni la proposta del leghista - non nuovo a strizzate d'occhio ai "no vax" - sta facendo discutere. A tuonare contro l'emendamento, l'ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin: "Quali sono le basi scientifiche per eliminare l'obbligo vaccinale pediatrico? Non credo proprio ci siano elementi per fare questa proposta, considerando che abbiamo in corso un focolaio di morbillo tra gli adulti e un focolaio di pertosse tra i neonati e c'è, a proposito, una preoccupazione nel mondo pediatrico da un lato e degli infettivologi dall'altro perché alcune classi di popolazione adulta non vaccinata purtroppo contrae infezioni con rischio di complicanze", spiega.

"Come in altre esternazioni del collega leghista - continua la senatrice del Partito Democratico - non abbiamo visto nessuna presa a distanza da parte del suo partito e del partito della coalizione. Ma ci sono dei limiti che non possono essere superati. Non si può derubricare tutto a campagna elettorale, perché questa è vita vera, vissuta sulla pelle dei cittadini. Su questi temi non si può ragionare senza un'aderenza a motivazioni scientifiche, le uniche che dovrebbero portare a decidere di aumentare o diminuire il numero delle vaccinazioni obbligatorie. Invece purtroppo questi annunci vengono fatti solo per raschiare il barile del consenso, in una caccia ai voti della pancia. Si cercano i voti della pancia più spaventata, invece di aiutare le persone che ancora hanno paura delle vaccinazioni a capire cos'è la prevenzione e quanto sia importante per l'intera comunità, oltre che per il singolo. Su questi argomenti deve essere la scienza a parlare non una propaganda politica che non ha niente a che fare con le evidenze scientifiche, ma si basa su promesse più o meno elettoralistiche che Borghi, tra l'altro, fa da anni, visto ha sempre avuto una posizione di questo tipo".

Tajani: "Deve essere la scienza a dire cosa fare"

Critiche alla proposta di Borghi arrivano anche dalla stessa maggioranza. A parlare per primo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Deve essere la scienza a dire cosa fare, non deve essere una scelta di partito o parlamentare quella di vaccinare, ad esempio per il morbillo. Bisogna sempre riflettere prima di parlare, perché ciò che è importante è la tutela della salute delle persone", ha spiegato aprendo il consiglio nazionale di Forza Italia.

L'allarme dei pediatri: "Irrazionale e pericoloso abolire l'obbligo"

Netta anche la posizione del Tavolo tecnico della Società Italiana di Pediatria (Sip), che esprime la sua ferma opposizione all'emendamento al decreto sulle liste d'attesa che prevede di trasformare da obbligatori a "raccomandati" i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella: "Eliminare l'obbligo - spiegano i pediatri - sarebbe irrazionale. In un contesto dove la disinformazione è diffusa, una proposta di questo tipo rischia di compromettere la salute pubblica, mettendo in pericolo sia i singoli cittadini sia l'intera società".

Le vaccinazioni, rilevano gli esperti del Tavolo, "rappresentano uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione delle malattie infettive e sono fondamentali per garantire la salute e il benessere dei bambini. La Legge sull'obbligo vaccinale per l'accesso a scuola ha dimostrato di essere un efficace strumento per aumentare i livelli di copertura vaccinale in un momento storico in cui erano in calo. Se consideriamo il morbillo, malattia altamente contagiosa con un tasso di mortalità di circa 0,1-0,2 per cento (1-2 su 1.000) nei paesi sviluppati, prima dell'introduzione della legge, la copertura vaccinale per i nati nel 2014 entro i 24 mesi di età era dell'87,21 per cento. Attualmente, per i nati nel 2020, questa percentuale è salita al 94,38 per cento, ma ci sono ancora 22.755 bambini non protetti contro il morbillo entro i 24 mesi. Analizzando ulteriormente i dati, nella fascia di età 5-6 anni, più di 73.000 bambini non risultano adeguatamente protetti con una o due dosi di vaccino contro il morbillo. Nella fascia di età dei 18 anni, la situazione è ancora più preoccupante: più di 37.000 diciottenni non hanno effettuato la prima dose di vaccino contro il morbillo e più di 67.000 non hanno ricevuto la seconda dose. Questi dati spiegano l'attuale quadro epidemiologico del nostro Paese, con 556 casi di morbillo notificati solo nel periodo dall'1 gennaio al 31 maggio 2024".

Bassetti: "Borghi si occupi di economia, la sua proposta colpisce la salute dei bambini"

Ironico Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova: "Claudio Borghi è riuscito a fare una cosa fino ad oggi mai realizzata: ricompattare tutta la comunità scientifica, e mi pare anche una parte della sua maggioranza, sul valore dei Vaccini. È stato geniale nella sua uscita, dobbiamo ringraziarlo. Le persone di buon senso della maggioranza e dell'opposizione hanno preso le distanze dalla sua proposta. Si occupi di economia, se ne è capace, e spero che abbia più competenze rispetto a quelle che ha dimostrato di avere nell'ambito della medicina e della scienza. Quella di Borghi è stata una proposta scellerata, atta a colpire la salute dei più deboli: i bambini".