Durigon si dimette da sottosegretario: "Ho fatto degli errori, ma non sono mai stato fascista"

Claudio Durigon, esponente della Lega, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di sottosegretario all'Economia. Durigon è stato protagonista del caso legato alle dichiarazioni relative ad un parco di Latina. Il leghista si era detto favorevole a intitolare nuovamente il parco comunale a Arnaldo Mussolini, fratello del duce. Dal 2017, il parco è intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

"Ho deciso di dimettermi dal mio incarico di governo che ho sempre svolto con massimo impegno, orgoglio e serietà" si legge in una lunga lettera diffusa dal suo partito. Una decisione presa, aggiunge l'ormai ex sottosegretario, "per uscire da una polemica che sta portando a calpestare tutti i valori in cui credo, a svilire e denigrare la mia memoria affettiva, a snaturare il ricordo di ciò che fecero i miei familiari proprio secondo quello spirito di comunità di cui oggi si avverte un rinnovato bisogno".

"Un processo di comunicazione si valuta non in base alle intenzioni di chi comunica, ma al risultato ottenuto su chi riceve il messaggio: è chiaro che, nella mia proposta toponomastica sul parco comunale di Latina, pur in assoluta buona fede, ho commesso degli errori. Di questo mi dispiaccio e, pronto a pagarne il prezzo, soprattutto mi scuso. Mi dispiace che mi sia stata attribuita un'identità 'fascista' - prosegue l'esponente leghista -, nella quale non mi riconosco in alcun modo. Non sono, e non sono mai stato, fascista. E, più in generale, sono e sarò sempre contro ogni dittatura e ogni ideologia totalitaria, di destra o di sinistra: sono cresciuto in una famiglia che aveva come bussola i valori cristiani".