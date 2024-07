Clemente Mastella ha querelato Carlo Calenda. Ecco perché

Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha querelato il leader di Azione, Carlo Calenda, per un post su X. I fatti risalgono al 3 aprile scorso, poco dopo l'annuncio della formazione della "lista di scopo" Stati Uniti D'Europa, con i radicali di +Europa che spinti da un abile lavoro dietro le quinte dell'ex deputato Gianfranco Librandi si alleano con Matteo Renzi mollando Azione per Italia Viva. Una scelta che probabilmente li ha condannati a non raggiungere la soglia del 4 per cento necessaria a eleggere eurodeputati.

La frase incriminata

In quelle ore le diplomazie tentano disperatamente di ricucire, ma l'incompatibilità tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, ex alleati ed ex federatori del terzo polo, rendono impossibile ogni possibile convergenza. C'è anche un problema di numeri: una lista con tutti dentro, pur superando il quorum, non avrebbe garantito un seggio a tutti i partiti e di conseguenza qualcuno avrebbe dovuto portare acqua all'altrui mulino. Calenda lo sa bene e ancora "scottato" dalle esperienze passate con l'ex alleato (regionali e politiche), declina ogni invito.

A quel punto la leader radicale, Emma Bonino , in un'intervista bolla il rifiuto come "un grande errore", scatenando la reazione del diretto interessato. "Cara Emma - scrive Calenda in un post - senza alcuna polemica. Per Azione non ha alcun senso fare una lista e dire 'il giorno dopo ognuno andrà per la sua strada'. Non ha alcun senso fare una lista che include movimenti che andranno in gruppi politici europei diversi. Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l’opposto dei valori europei. Non ha alcun senso candidare in UE - mentre combattiamo contro le influenze straniere nei processi democratici europei - chi è pagato da dittatori stranieri. Chiamare la lista Stati Uniti d’Europa non può coprire personaggi e comportamenti che rappresentano l’opposto dei valori europei. Ovviamente tutto ciò non ha senso per Azione ma può benissimo avere senso per te. E lo rispettiamo. Abbiamo proposto a +Europa di fare una lista comune di altissima qualità, coerente e pulita. La proposta rimane sul tavolo. In ogni caso buona strada".

Parole pesanti, sia contro Renzi "pagato da dittatori stranieri" che - soprattutto - contro Cuffaro, Cesaro e Mastella, di fatto accusati di portare avanti una "cultura della mafia". Il post fa infuriare il sindaco di Benevento e leader centrista, che in quelle ore ha chiuso l'accordo con l'ex premier e leader di Italia Viva per candidare la moglie Sandra - che in passato è stata presidente del Consiglio regionale della Campania e senatrice della Repubblica - nelle liste di Stati Uniti d'Europa. "Querelo Calenda", annunciò Mastella, ed è stato di parola.

Cosa succede ora

Ora la denuncia dell'ex Guardasigilli è nelle mani della Procura di Roma, che ha indagato l'ex ministro dello Sviluppo Economico con l'accusa di diffamazione indagata. Calenda però gode dell'immunità parlamentare e quindi non è possibile procedere. Davanti alla richiesta di dichiarare quel tweet insindacabile, il pm ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di valutare se considerare tali le espressioni oggetto della querela, dunque posizioni di un parlamentare nell'esercizio del suo mandato. Il gip De Robbio, però, ha ritenuto che al momento non sia possibile dichiarare d'ufficio l'insindacabilità delle opinioni espresse dal leader di Azione e ha chiesto al Senato di pronunciarsi sull'immunità. Ora la palla passa dunque alla giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama, che dovrà decidere se "graziare" Calenda o se mandarlo a processo.