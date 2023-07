Come Salvini vuole liberare gli italiani "ostaggi dell'Agenzia delle entrate"

Far pace con il fisco, per liberare "milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle entrate": è l'indicazione del vicepremier, Matteo Salvini. Un beneficio per chi ha pendenze di entità contenuta, non per chi avrebbe fatto il furbo, evadendo con la precisa intenzione di non pagare le tasse, sottraendo risorse alla comunità.

Ma ci tiene a ribadire che non si tratterebbe di un vantaggio per gli evasori totali che per lui "possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto". Il segretario della Lega rilancia così sull'ipotesi di rivedere la posizione debitoria di milioni di italiani. Lo dice con chiarezza, rispondendo alle domande dei cronisti durante una visita allo stabilimento Mermec-Ferrosud di Matera.

Ed ecco che ritorna un'idea ricorrente per il leghista, che rispolvera il tema centrale del governo Meloni. Il fisco è contro i cittadini, sembra sostenere l’esecutivo. Tant’è che la premier a fine maggio da Catania aveva definito le tasse "pizzo di Stato", scatenando un vespaio di polemiche e proteste da parte delle opposizioni.

L'affondo delle opposizioni

Le parole di Salvini non piacciono però alle opposizioni. Il leader del del M5s, Giuseppe Conte, su Fb, parla di favoreggiamento agli evasori. "Dopo che la premier Meloni ha parlato delle tasse come di 'pizzo di Stato', oggi è la volta del ministro Salvini a rincarare la dose affermando che gli italiani sono 'ostaggio dell'Agenzia delle entrate'. Non sono affermazioni infelici, occasionalmente sfuggite - si legge nel post sul social network - Esprimono una visione chiara e si accompagnano alla guerra fatta in Europa per non utilizzare i pos e per aumentare la soglia del contante. Si accompagnano a oltre una decina di interventi diretti a favorire evasori e corrotti".

Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, osserva: "Salvini è un ministro, un uomo di governo, dunque delle istituzioni. Ma evidentemente per questa destra governare vuol dire inneggiare all'evasione, considerare l'agenzia delle entrate un nemico". Insomma, "anziché premiare e ringraziare gli italiani che pagano le tasse li umiliano, giustificando chi non lo fa e definendo le tasse un pizzo di Stato. Del resto – prosegue – basta guardare la delega fiscale che il governo e la maggioranza stanno votando in Parlamento per capire che si strizza l'occhio a evasori ed elusori. La filosofia fiscale della destra è: fate come volete e se non pagate le tasse fate bene, tanto ci sono gli ingenui che pagano per voi".

Non mancano critiche anche da altri esponenti dell'opposizione. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, dice: "I cittadini che pagano le tasse e rispettano le leggi per Salvini e Meloni sono solo stupidi da sbeffeggiare. Siamo passati dal 'pizzo di Stato' al condono fiscale: il governo Meloni premia furbi ed evasori e poi fa l'elemosina di Stato da 1 euro al giorno". E Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra italiana, aggiunge: "Nel Paese dei cento miliardi di evasione ed elusione fiscale è incredibile che i ministri del governo della destra facciano a gara a lisciare il pelo ai furbi e agli arricchiti senza scrupoli". Dovrebbero invece, sostiene, "dichiarare una guerra senza quartiere agli evasori e fare di tutto per recuperare risorse. Invece fanno la guerra contro coloro che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo".