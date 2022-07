Compleanno di Mattarella, Draghi: "Un punto di riferimento per i cittadini"

Una torta alla frutta con tanto di auguri, fatta dai ragazzi dell'Arsenale della Pace, al termine di un pranzo semplice "per farlo sentire in famiglia". Così il capo dello Stato ha festeggiato al Sermig di Ernesto Olivero il suo 81esimo compleanno nel corso di un incontro privato al termine della partecipazione alla cerimonia di giuramento degli allievi carabinieri e una rapida visita alla Basilica di Superga, dallo scorso agosto gestita dalla Fraternità della Speranza.

Su Twitter l'hashtag #auguripresidente è diventato trend topic e gli auguri al Capo dello Stato sono arrivati a migliaia su tutte le piattaforme social e anche da tantissimi rappresentanti del mondo della politica, a partire dal premier Mario Draghi. "In questi mesi di Governo ho avuto modo di apprezzare in più occasioni la Sua grande umanità, la Sua dedizione all'Italia, il Suo alto senso dello Stato. È sempre stato una garanzia di continuità, di stabilità, di rispetto della Costituzione. Rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, per le Istituzioni e per la vita politica e civile di questo Paese”, ha scritto il presidente del Consiglio in una nota, in cui ha ringraziato Mattarella “per la fiducia che mi ha mostrato e per il sostegno dato al Governo".

"In questo particolare frangente, segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali per la vita del Paese, Lei continua a offrire un contributo fondamentale e imprescindibile, con gentile autorevolezza ed esemplare dedizione", ha affermato invece papa Francesco in un telegramma.