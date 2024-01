Balneari, arriva la risposta del governo in Europa: cosa succede alle spiagge

Il governo Meloni ha risposto alla Commissione europea sulle concessioni balneari delle spiagge. A novembre dello scorso anno da Bruxelles era arrivata una lettera a firma del Commissario per il mercato interno, Thierry Breton, un passo ulteriore nella procedura di infrazione a carico dell'Italia iniziata nel 2020 a causa della mancata applicazione della direttiva Bolkestein. Ora, Palazzo Chigi risponde e continua il dialogo con la Commissione per scongiurare una multa. Sullo sfondo, le prossime elezioni europee: il rischio di divisioni all'interno del governo è alto.

Scambio di lettere governo Meloni-Commissione europea sulle concessioni balneari: le posizioni

Da sempre, il centrodestra difende le istanze dei balneari e osteggia la direttiva Bolkestein, che prevede di mettere a gara le spiagge affidandone la gestione tramite gare d'appalto pubbliche. Con le spiagge in Italia accade l'opposto e ora il governo vuole difendere la mappatura che ha proposto, per dimostrare che non solo le spiagge sono in larga parte libere da concessioni, ma che ci sarebbe anche altro spazio da concedere.

Tuttavia, nei problemi segnalati nella lettera della Commissione di novembre c'è proprio il metodo con cui è stata portata avanti la mappatura. Palazzo Chigi ha riferito di averi risposto alla lettera ma il contenuto non è stato reso noto. Contattata da Today.it, una portavoce della Commissione Europea aveva riferito che comunque"il parere motivato non pregiudica la prosecuzione del dialogo con le autorità italiane per trovare rapidamente una soluzione".

Il governo aveva di nuovo prorogato la scadenza delle concessioni esistenti di un altro anno, fino al 31 dicembre 2024, ma la giurisprudenza - vedi Consiglio di Stato - dice altro: le concessioni sono scadute a dicembre 2023. Sul tema anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si era fatto sentire con una lettera in cui sottolineava l'inerzia sul tema delle concessioni demaniali delle spiagge.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva assicurato una "norma di riordino che consenta di mettere ordine alla giungla di interventi e pronunciamenti che si sono susseguiti, e che necessita di un confronto con la Commissione europea per arrivare al duplice obiettivo: da una parte, scongiurare la procedura di infrazione; dall’altra, dare certezze agli operatori che è sempre stata una delle nostre priorità» e «agli enti che devono poi applicare delle norme che non sono chiare, a partire dai Comuni". La maggioranza è però divisa proprio tra i due ministri competenti sul tema Salvini e Fitto, con il primo che rappresenta le posizioni più favorevoli ai balneari e l'altro più incline all'attuazione della Bolkestein.

Cosa succede nel 2024 con le concessioni delle spiagge ai balneari: il rischio procedura d'infrazione

La lettera inviata dalla Commissione Europea è il secondo passaggio della procedura di infrazione, con cui si invitano gli stati membri a conformarsi entro una certa data alle norme europee. Non ci sono automatismi: se la risposta del governo in questione non è soddisfacente, la Commissione può decidere di deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia dell'Unione europea chiedendo il pagamento di una multa. Al momento, secondo i dati del Dipartimento per gli Affari europei le procedure di infrazione a carico dell'Italia sono 69, a fronte di multe costate oltre un miliardo di euro.

Gli articoli 11 e 12 della direttiva Bolkestein sono quelli su cui si discute, perché prevedono gare "aperte, pubbliche e basate su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi" ma solo in caso di "scarsità della risorsa naturale". Per il governo Meloni non c'è questa scarsità, come dimostrerebbe la mappatura mostrata alla Commissione su cui però ci sono diversi dubbi: secondo i calcoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di Salvini, le spiagge italiane sarebbero occupate da concessioni per il 33 per cento della loro estensione. Di conseguenza non ci sarebbe "scarsità" di risorsa e non vi sarebbe applicazione della Bolkestein.

Tuttavia, osservatori, associazioni ambientaliste come Legambiente e la stessa Commissione hanno fatto notare che nella mappatura del governo risultano come liberi tratti di costa inaccessibili come aviosuperfici, porti con funzioni commerciali, aree industriali relative a impianti petroliferi, industriali e di produzione di energia, aree marine protette e parchi nazionali, aree che, come sottolineat nella lettera della Commissione, "non sono e non saranno soggette a concessioni balneari".

Ora, la Commissione europea dovrà analizzare la risposta italiana. Il dialogo con il governo Meloni avrà come sfondo le prossime elezioni europee, con il rischio di andare allo scontro su un tema che si presta a strumentalizzazioni politiche.