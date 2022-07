Conclusa l'assemblea dei parlamentari M5S, Conte: "Ora la decisione spetta a Draghi"

Dopo una riunione fiume durata due giorni, tra tensioni, frizioni e varie incomprensioni, è terminata l'Assemblea congiunta dei parlamentari M5S.

Gli esponenti pentastellati, guidati da Giuseppe Conte, hanno fatto emergere dai loro interventi posizioni anche contrapposte sulla linea da tenere in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi mercoledì alle Camere a cui seguirà il voto di fiducia al Governo. "Se ci sono persone che vogliono lasciare mi dispiace, non sarebbe a cuor leggero, ma c'è bisogno di chiarezza" ha detto Conte chiudendo l'assemblea dei gruppi M5S. "Se qualcuno ritiene di non poter condividere un percorso così partecipato e condiviso faccia la propria scelta in piena libertà, in maniera chiara, subito e senza ambiguità", ha proseguito il leader 5 Stelle. Ma chi non condivide la linea, deve continuare a rispettare il gruppo. E' la sintesi del duro affondo di Conte nei confronti del direttivo grillino M5S alla Camera, presieduto da Davide Crippa.

La palla è ora nelle mani di Draghi e la decisione non spetta al M5S ma al presidente del Consiglio. Questo è il ragionamento del leader Conte, che ha parlato all'assemblea congiunta dei gruppi pentastellati. Conte avrebbe anche sottolineato come la stragrande maggioranza degli interventi abbia colto la forza e la coerenza della posizione del Movimento.

Al termine dell'assemblea, l'avvocato pugliese avrebbe dichiarato che "Il paese è in una condizione davvero drammatica. Di fronte a questo l'atteggiamento di responsabilità ci impone di chiedere al Presidente Draghi che le priorità da noi indicate vengano poste nell'agenda di governo", stando a quanto appreso dell'Adnkronos.

Il leader del Movimento ha poi sottolineato il clima di ostilità mosso nei confronti dei pentastellati dai partiti di maggioranza. "Non può sfuggire che ancora in questi giorni noi siamo insultati, siamo attaccati da forze politiche che sarebbero con noi in maggioranza. In questi giorni Renzi dichiara che andrà a depositare referendum contro il reddito di cittadinanza; Ipf ci calunnia tutti i giorni gravemente; Fi e Lega dicono che non vogliono assolutamente lavorare con noi", ha affermato Conte lanciando un ulteriore ultimatum a Draghi che "dovrà farsi garante se vorrà un clima di rispetto e leale collaborazione nei nostri confronti".

L'avvocato pugliese ha rimarcato ancora la necessità di mettere in agenda di governo le priorità indicate nel documento di nove punti consegnato al premier prima dello scoppio della crisi dell'esecutivo. Perché, in caso contrario, sarebbe un atteggiamento irresponsabile. "Proseguire a tutti i costi nella responsabilità di governo senza chiarire l'agenda sociale all'interno del governo, sarebbe questo sì un atteggiamento irresponsabile".

L'ex premier ha poi smentito di aver chiesto a Draghi un posto per sé, puntando il dito contro gli organi di stampa per le illazioni. Come si legge in una nota del Movimento, si tratta di "gravi violazioni deontologiche e del solito fango creato ad arte con il solo scopo di danneggiare le battaglie del Movimento a favore dei cittadini in un momento cosi' delicato per il Paese".