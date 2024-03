I condoni di Giorgia Meloni peseranno sulle spalle dei nostri figli

Il governo Meloni continua sulla strada dei condoni. Come ha raccontato Cesare Treccarichi su queste pagine, tra "paci fiscali", rateizzazioni, sanatorie, decreti "salva calcio" e stralci le tasse, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sembra davvero poco interessato a recuperare i debiti che imprese e cittadini hanno contratto con lo Stato.

Una strategia che però a lungo andar potrebbe creare non pochi problemi al bilancio e complicare oltremodo la vita al ministro Giancarlo Giorgetti. Ne parla, a Today.it, il responsabile economia del Partito Democratico, Antonio Misiani.

Insomma quanto ci costeranno questi condoni?

"Nella reazione tecnica presentata, con l'allungamento dei piani di rateizzazione per i debiti fiscali previsto dal nuovo decreto legislativo sulla riscossione, si prevede un minor gettito per 2,55 miliardi in dodici anni. L'impatto sarà di -40,4 milioni nel 2025 per poi salire progressivamente fino al picco di -411 milioni nel 2030. A quel punto inizierà a ridursi, fino ad azzerarsi nel 2037. E poi c'è il rischio di un sensibile indebolimento della fedeltà fiscale e della capacità dello Stato di far pagare e riscuotere le tasse da chi non le paga, non perché non ha la possibilità, ma perché semplicemente non le vuole pagare. Dal 2016 al 2021, secondo gli ultimi dati di fonte governativa, l'evasione fiscale si era fortemente ridotta da 108 miliardi a meno di 85 grazie all'introduzione della fatturazione elettronica e alla crescente digitalizzazione delle transazioni. Il nostro timore è che questo percorso virtuoso si stia interrompendo, anche perché sin dal suo insediamento il governo ha seguito una strada radicalmente diversa, innalzando il tetto per l'uso dei contanti e approvando un numero di sanatorie variamente denominate: 18 sanatorie in 18 mesi".

Il governo sostiene che il decreto sulla riscossione, che di fatto "rottama" miliardi di euro di crediti, non è un condono ma un modo di mettere ordine, perché sono soldi che ormai lo Stato non può più riscuotere.

"È vero che una larga parte dei 1200 miliardi di euro in carico all'Agenzia delle entrate sono di persone morte o di aziende fallite da tempo, ma per una quota consistente una seppur minima speranza di riscossione c'è, tanto è vero che il governo non ha mai fatto quella 'pulizia' più volte annunciata perché è necessaria una copertura di bilancio per cancellare le centinaia di miliardi di cartelle che loro considerano non più riscuotibili".

"Il decreto attuativo del governo che si occupa di riscossione - continua Misiani - ha infatti seguito una strada intermedia: per il passato ha affidato alla commissione l'incarico di individuare le soluzioni più opportune, per il futuro c'è un meccanismo semi automatico, dopo cinque anni, che però, furbescamente, rimette la riscossione in mano ai creditori originari, scaricando sugli enti locali e altri soggetti l'onere di coprire l'eventuale cancellazione".

Non potendo più finanziare le prossime manovre con il debito, non sarebbe invece il caso di recuperare un po' di quei soldi?

"Per quanto riguarda il tema della finanza pubblica, ci attendono anni davvero difficili. Da gennaio 2025 tornerà il Patto di stabilità in versione riveduta e corretta, ma pur sempre molto impegnativo per un Paese come il nostro che ha chiuso il 2023 al 7,2% di rapporto deficit-Pil. Abbiamo un debito che è calato ma è tuttora elevatissimo, il secondo in Europa dopo quello della Grecia. Ci aspettano anni in cui la leva del deficit diventerà inutilizzabile per costruire le manovre di bilancio e quindi le uniche fonte di finanziamento rimarranno le entrate maggiori o i tagli di spesa. Per evitare un massacro sulla spesa sociale, che peraltro in modo strisciante è già iniziato, sarebbe indispensabile recuperare almeno parte dell'evasione fiscale. O il governo si mette in testa questo concetto e agisce di conseguenza, oppure rischiamo di andare a sbattere".

Invece Giorgia Meloni dice che non va disturbato chi produce, che le tasse non sono belle e che sono belle le donazioni volontarie. Non è un po' diseducativa una premier che parla così?

"Prima ancora ha parlato di 'pizzo di Stato' e più volte ha strizzato l'occhio agli evasori fiscali. È un comportamento che magari nel breve periodo può portare elettori della destra, ma nel medio o lungo periodo rischia di mettere il governo e con il governo il Paese in un vicolo cieco".