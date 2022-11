Condono edilizio 2023, il governo chiude la partita

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, esclude che il governo possa varare nuove forme di condono edilizio, che sarebbero incompatibili con l'impegno assunto dal Consiglio dei Ministri di presentare a breve il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

"Riguardo la rassicurazione di non proporre un nuovo condono edilizio, l'ultimo Consiglio dei ministri, riunitosi con urgenza dopo i tragici eventi di Ischia - ha spiegato Pichetto Fratin nel corso del question time alla Camera - oltre ad avere deliberato lo stato di emergenza e appostato le prime risorse per gli interventi urgenti di soccorso alla popolazione, si è espressamente impegnato nell'adozione entro fine anno di un Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, che chiaramente avrà nella lotta al dissesto idrogeologico un suo punto fermo. Se ci impegniamo all'approvazione e all'attuazione del predetto Piano - ha aggiunto - mi sembra del tutto evidente l'impossibilità di avallare tutte quelle misure che andrebbero a minare dalle fondamenta la capacità di aumentare la sicurezza del nostro territorio e il raggiungimento delle finalità del Piano stesso".

Sul tema del condono edilizio era stato lo stesso ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a tornare sulla polemica innescata dal disastro di Ischia sul condono previsto nel decreto Morandi, un codicillo inserito dal Governo Conte nel 2018 in un decreto sul ponte Morandi. Per il ministro "la verità è che condono o no alcune di quelle case non avrebbero dovuto mai essere costruite sull'Isola. Per cogliere le responsabilità dobbiamo prendere in esame un arco di più anni: inclusi gli ultimi, naturalmente". Poi la bordata all'istituto del cosiddetto "silenzio-assenso": "Non mi pare, in questi casi specifici, lo strumento più adatto alla tutela dell'interesse pubblico", ha affermato Musumeci.

Ma di cosa si tratta lo "scivolo" che tira in causa il governo Conte? Nel decreto dedicato alla ricostruzione del ponte Morandi l'articolo 25 il Governo Conte 1 definiva "Scivolo" una semplificazione delle pratiche di sanatoria rimaste in sospeso a Ischia dopo il terremoto del 2017 riportando i parametri del condono del 1985, ben più laschi di quelli del 1994 e 2003 che stabilivano vincoli sul fronte del rischio sismico e del dissesto idrogeologico.Un codicillo che interessava a Ischia 28 mila domande di condono su 60 mila abitanti, con 1.242 ordinanze di demolizione di cui solo 212 eseguite. All'ora il ministro dell’Ambiente, il generale Costa, fu l'unico ad opporsi in Consiglio dei ministri a una scelta rivendicata dall'allora ministro Di Maio. Secondo il leader dei verdi Bonelli quello del 2018 era un condono: "C'è un principio del diritto secondo il quale si applicano le leggi vigenti, ma se si fossero dovute applicare le leggi vigenti quel condono non si sarebbe potuto fare. Ecco perché è stata riscritta la norma, proprio per consentire di applicare la legge Craxi-Nicolazzi che era estremamente permissiva".

Se quindi per ora è escluso - almeno a mezze parole - un nuovo condono edilizio, ci sono alcune cose che mancano all'appello: manca una legge contro il consumo di suolo che impedirebbe l’ulteriore cementificazione del nostro territorio che insieme ad un piano di adattamento al mutamento climatico (l'Italia è l'unico paese europeo ad esserne privo, ndr) spingerebbe verso la rigenerazione e la riqualificazione del già costruito. Manca l'attuazione della banca dati sull’abusivismo edilizio istituita a marzo scorso dall’allora ministro Giovannini, come mancano l'attuazione delle demolizioni. E dopo lo scivolo di Conte, sono le frane che continuano a scivolare sulle case.