Spunta il condono "salva calcio", debiti dei club spalmati in 60 rate e niente sanzioni

Non solo le famiglie. A lamentare difficoltà nel fare quadrare i bilanci e chiedere l'aiuto dello Stato sono anche le squadre di calcio. Così, nelle pieghe del decreto Aiuti quater che deve essere convertito in legge spunta un emendamento "salva calcio". Un aiutino per i club da circa 500 milioni. Questa è la somma che l'Erario dovrebbe incassare ma che invece potrebbe essere cancellata. Cosa è il "condono salva calcio" e perché se ne parla.

È comparso un emendamento bipartisan all’articolo 13 del decreto Aiuti quater (n. 176/2022) che prevede la "rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre 2022" dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per far fronte all’emergenza sanitaria da gennaio a novembre 2022 (e che avrebbero dovuto essere effettuati in un’unica rata originariamente il 16 dicembre). Ma non solo. Si prevede che "nelle more della conversione in legge del presente decreto, non si applicano le sanzioni economiche, penali e sportive”.

In altre parole. Il 16 dicembre avrebbero dovuto essere pagati i contributi che erano stati sospesi per l'emergenza Covid. Se l'emendamento passa nella sua formulazione originaria, i soldi dovuti possono essere versati in 60 rate mensili. In realtà, la legge già prevede per tutti i contribuenti la facoltà di rateizzare fino a cinque anni, ma con una sanzione del 10 per cento. Questa sanzione con l'emendamento scompare. La somma non è da poco se si pensa ai milioni che devono essere versati dalla Serie A di calcio.

In più l'emendamento prevede che "nelle more della conversione in legge del presente decreto, non si applicano le sanzioni economiche, penali e sportive". Si impedisce di fatto alle Procure, non solo di quella federale, di sollevare eccezioni rispetto a possibili violazioni normative che si dovessero materializzare.

La richiesta di rateizzazione è partita dalla maggioranza (Fi e FdI), con l’appoggio di Pd, M5S, Maie e Misto. Per i bene informati dietro ci sarebbe Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia. "Non c'è la mia firma, e in commissione bilancio ci deve ancora arrivare", si difende Lotito che però rilancia: "Non c'è una norma per il calcio, ma per lo sport italiano". Prima di tutto, nessun club ha debiti fino al 22 dicembre - dice - Nessuna attività sportiva ha ricevuto un ristoro. I due governi, quello Draghi e quello Conte, non hanno dato soldi allo sport italiano, mentre è stato dato un miliardo a fondo perduto al cinema".

Contrari invece i renziani. "Alcune società di serie A hanno problemi di soldi. Trovo immorale e vergognoso che il Governo voglia aiutarle. Sono decine di milioni che devono andare alle società sportive dilettantistiche e alla cultura, non a ripianare i bilanci della serie A" il commento dello stesso Matteo Renzi.

Il ministro Abodi: "Nessuna rateizzazione, il calcio non è mondo a parte"

La strada dei club potrebbe però essere più in salita del previsto. Solo lo scorso 24 novembre, il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, in audizione davanti alle commissioni riunite Cultura ha ribadito: "Non c'è alcuna rateizzazione sul tema, ma solo un differimento tecnico dei termini dal 16 al 22 dicembre. Il calcio è un pezzo del sistema industriale, non è un mondo a parte, è la mia posizione e quella del governo".

Abodi ha detto di rispettare "le richieste da alcune società che ne avevano bisogno, ma - ha precisato - quelle stesse società hanno avuto il tempo di attrezzarsi per adempiere nei confronti dell'erario. È la prima volta in cui, al di là delle emergenze, cerchiamo di tenere il punto che consentirà al calcio italiano di evolversi, entrando in una logica di normalità anche in momenti straordinari".

L'ultima parola non è detta. Si vedrà l'iter dell'emendamento. Se passerà, scavalcando di fatto le parole del ministro Abodi, o meno. Sul tavolo resta però sempre il nodo su come finanziare tutto lo sport. I soldi assegnati al Coni e a Sport e Salute, parametrati al 32% del prelievo fiscale sullo sport, provengono in gran parte dal calcio professionistico. Lo stesso calcio ha dimostrato di avere più di qualche problema gestionale.