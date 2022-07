Il consigliere Pd che fa i capelli a un cliente durante il question time

Ha tagliato i capelli a un suo cliente durante un question time che verteva sulle graduatorie per l’accesso alle scuole dell’infanzia. Nell’era dello smart working, dei webinar e delle riunioni telematiche succede anche questo. I consiglieri del III municipio di Roma, nella mattinata del 26 luglio, si sono riuniti telematicamente per una serie di interrogazioni rivolte all’assessora alla scuola Paola Ilari. Durante la diretta web, seppur con l’inquadratura capovolta, si vede il consigliere del Pd, Antonio Comito, seguire il dibattito mentre taglia i capelli ad un cliente.

Durante il question time, come si evince dal video completo della diretta, molti consiglieri, man mano che si accorgevano di quanto stava accadendo, trattenevano a stento le risate. Una scena che non è sfuggita ai consiglieri del Movimento 5 stelle, i quali, già durante il dibattito, hanno condannato l’accaduto. “In questo istante stiamo partecipando al question time rivolto all'assessora Ilari per le graduatorie sulle scuole d'infanzia che sarebbero di "competenza municipale", si fa per dire visto il disinteresse mostrato - hanno scritto sui social i grillini -. Ciò che ci colpisce, in questo Circo Barnum, è che il consigliere Comito del Pd è allo stesso tempo impegnato a tagliare i capelli ad un suo cliente. Qualcuno avverta il consigliere di chiedere al cliente il consenso alla sua ripresa! Fortunatamente per tutti, il consigliere non è un proctologo”.

Per Antonio Comito non ci sarebbe assolutamente nulla di male, anzi. “Uno non è obbligato a partecipare ai question time, così come fanno alla Camera e al Senato - ha spiegato a RomaToday il consigliere del Pd -. Sono bravi quelli dei 5 Stelle che partecipano... Poi a me certe interrogazioni proprio non interessano. Non è un obbligo partecipare alle interrogazioni che pone un consigliere nei confronti di un assessore”.