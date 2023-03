I due consiglieri collegati dallo stadio durante l'assemblea

Due consiglieri comunali nella bufera dopo essersi collegati al consiglio comunale dallo stadio. Anche se in realtà i due non erano in un vero e proprio stadio bensì alla Sparkasse Arena di Bolzano, cioè un palazzetto al chiuso dove si giocano partite di hockey, gare di pattinaggio e si tengono anche concerti. Fatto sta che ieri i consiglieri leghisti Kurt Pancheri e Roberto erano lì e si sono fatti fotografare alla Sparkasse Arena, postando anche su Facebook una foto. Un'immagine che non è passata inosservata, provocando la reazione delle opposizioni.

Tra le prime a protestare Barbara Pegoraro, de La Civica per Bolzano, che la sera dell’assemblea era scrutatrice e doveva controllare la regolarità delle votazioni. Pegoraro ha notato come uno dei due aveva la telecamera verso il soffitto e dall’altro si sentivano le urla degli ultras. Così la consigliera civica ha avvisato il presidente del consiglio comunale, che però non ha potuto fare altro che fare spallucce.

Infatti dopo il Covid, la maggioranza dei consiglieri ha deciso di andare avanti con il sistema misto, per cui se uno se ne va, lo può fare. Tanto che i due consiglieri si difendono proprio così, parlando di "polemica assurda". Pancheri ha infatti ribattuto di essere andato via un po' prima per andare alla partita come accade regolarmente a tantissimi consiglieri.

Il problema resta il regolamento, tanto che questa non è la prima vola che accade una situazione del genere, con politici locali collegati dall’estero o mentre facevano attività sportiva. Non solo una questione di credibilità ma anche di rispetto per i cittadini visto che, indipendentemente se uno sia collegato o in presenza, tutti i consiglieri comunali di Bolzano che partecipano alle assemblee, incassano il gettone di presenza.