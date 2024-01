Election day, terzo mandato, "Legge Ferragni" e cybersicurezza: le norme approvate dal governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di provvedimenti che sono stati illustrati a Palazzo Chigi dai ministri competenti. Le norme riguardano materie molto diverse che vanno dalle elezioni alla beneficenza, passando per la cybersicurezza, andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Election day e terzo mandato, ma non in tutti i comuni

Il governo ha previsto la possibilità di accorpare le prossime elezioni europee al voto nei comuni e nelle regioni, le date indicate dal Viminale per l’election day sono l’8 e il 9 giugno. La norma più attesa era però quella sulla possibilità per i sindaci di candidarsi per il terzo mandato e su questo si è trovata una mediazione: per i comuni sotto i 5 mila abitanti non ci sarà nessun limite al numero dei mandati, mentre per quelli fino a 15 mila abitanti si potrà arrivare al terzo.

Il ddl beneficenza: pene più severe contro le campagne "opache"

Come annunciato, via libera al Ddl beneficenza, più noto alle cronache come "Legge Ferragni". Il provvedimento prevede sanzioni più severe per le operazioni commerciali mascherate da campagne benefiche, inserite norme più stringenti e obbligo di trasparenza. Le ammende potranno variare da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 50 mila euro ed è previsto il blocco dell’attività da un mese a un anno in caso di recidività.

La legge – ha puntualizzato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso – non riguarda le attività da parte degli enti non commerciali, per i quali resta vigente quanto previsto dal codice del terzo settore, né gli enti appartenenti alle confessioni religiose.

Nuove norme per la cybersicurezza

Approvate anche delle norme per arginare gli attacchi cybernetici, ormai sempre più frequenti. "Dopo l'avvio del conflitto in Ucraina e di quello in Medio Oriente – ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano – c'e' stato un incremento significativo di attacchi cyber, nelle varie modalità in cui si articolano. La legislazione risale a quasi 20 anni fa, che sono più di un'era geologica su questi temi, e vede sanzioni veramente esigue". Il ddl approvato allarga il perimetro dei soggetti tenuti a dotarsi si sistemi di cybersicurezza, comprendendo i Comuni con oltre 100 mila abitanti, le Asl, i capoluoghi di Regione. E chiama questi enti a una notifica immediata dall'attacco all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in modo da poter articolare una immediata reazione, pena una sanzione.

La legge prevede anche norme per disciplinare i rapporti tra Acn, intelligence, autorità giudiziaria e polizia giudiziaria. "Vi è anche una disposizione - ha proseguito il sottosegretario - per evitare la fuga dalle strutture pubbliche destinate a questi compiti, perché spesso gli esperti dopo una breve esperienza nella Pa, si dirigono nel settore privato che è molto più remunerativo. E quindi si prevede un periodo di 'raffreddamento' di 2 anni in cui non possono assumere incarichi similari per il privato". Insomma, tempi duri per gli hacker, che ora saranno braccati al pari degli affiliati alla criminalità organizzata. "Tutti questi reati – ha spiegato ancora Mantovano – rientrano nella disciplina dei reati di criminalità organizzata e quindi permettono non soltanto l'utilizzo di strumenti più efficaci di indagine e accertamento, ma anche quel coordinamento che passa attraverso le direzioni distrettuali anti-mafia e la procura nazionale anti- mafia".

Le novità su anziani e fisco

L'esecutivo ha votato anche un nuovo sostegno per le persone non autosufficienti. Il decreto prevede una prestazione universale per gli anziani che prevede anche un assegno da 1.000 euro riservato agli ultraottantenni con "un livello di bisogno assistenziale gravissimo". Novità anche sul fisco: viene esteso il concordato preventivo biennale a 4,1 milioni di partite iva, ossia a tutti i contribuenti Isa, alle piccole imprese e agli autonomi con regime forfettario con flat tax al 15 per cento.

Via libera al Dlgs sull’ordinamento giudiziario militare, Crosetto: "Un passo importante"

Su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo in materia di funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. "L'approvazione del decreto legislativo sull'ordinamento giudiziario militare, rappresenta un passo importante che conferisce maggiore efficacia alla giustizia militare. Un provvedimento che garantisce inoltre un sistema giudiziario militare all'altezza delle sfide del nostro tempo", ha dichiarato Crosetto.