Aprono i 5 stelle, poi Pd e Italia Viva: il calendario delle consultazioni

Oggi, sabato 30 gennaio, si aprono le consultazioni delle forze politiche da parte del Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. L'inizio è previsto per le ore 16, come precisato da una nota pubblicata sul sito della Camera dei deputati: i primi ad arrivare saranno gli esponenti del Movimento 5 Stelle.

Consultazioni sabato 30 gennaio 2021: gli appuntamenti

Ecco il calendario degli incontri che il presidente Fico avrà oggi, sabato 30 gennaio:

Ore 16 - Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Ore 17.20 - Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Ore 18.40 - Gruppi Parlamentari "Italia Viva - PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati

Ore 20 - Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati

Consultazioni Domenica 31 gennaio: gli appuntamenti

Domani, domenica 31 gennaio, sarà invece la volta di Maie, Autonomie e Gruppo Misto:

Ore 10 - Gruppo parlamentare "Europeisti - MAIE - Centro Democratico" del Senato della Repubblica

Ore 11.20 - Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica

Ore 12.40 - Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati limitatamente alle Componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all'estero-Psi; Minoranze linguistiche

Ore 14 - Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica

Le consultazioni in diretta

In sala le presenze saranno contingentate a causa della emergenza sanitaria e, a tal fine, i giornalisti presenti potranno essere al massimo 18 per ciascuna fase delle consultazioni. Gli utenti che vorranno seguire in diretta le consultazioni potranno farlo attraverso la web tv della Camera dei Deputati e sul canale satellitare.