Consultazioni, Europeisti e Autonomie: ''Subito l'incarico a Conte''

Proseguono le consultazioni di Roberto Fico. Dopo M5s, Pd, Italia Viva e LeU, incontrati ieri, oggi arrivano a Montecitorio gli Europeisti di Merlo, neonato gruppo di 'responsabili', e il gruppo delle Autonomia al Senato.

Consultazioni, le Autonomie: ''Incarico a Conte, fare in fretta''

"Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione: un incarico al presidente Conte in quanto riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida e che possa dare continuità al lavoro portato avanti dal precedente governo, che noi riteniamo particolarmente soddisfacente". Lo ha detto Gianclaudio Bressa, a nome del gruppo delle Autonomie del Senato al termine delle consultazioni alla Camera. "Credo che siano previsti già oggi incontri per definire puntualmente le questioni programmatiche", ha poi sottolineato Bressa.

Consultazioni, gli Europeisti: "Conte è la persona giusta"

Di fronte a questa emergenza pandemica e alla crisi economica, "serve un governo forte e una maggioranza coesa. Noi 'Europeisti' siamo disponibili a collaborare a un programma di legislatura che abbia come obiettivo il bene comune dell'Italia. E la persona giusta per portare avanti questa fase storica del Paese è Conte'', che rappresenta "l'unico punto di equilibrio possibile", ha spiegato il senatore Ricardo Merlo, presidente del Maie ed esponente di 'Europeisti'. Al suo fianco l'ex azzurra Maria Rosaria Rossi e Saverio De Bonis. La senatrice Rossi, in passato una delle più strette collaboratrici di Silvio Berlusconi, ha lasciato Fi dopo aver votato la fiducia al governo Conte e contribuito alla nascita del neo gruppo di 'responsabili' a palazzo Madama.

''A livello di contenuti siamo pronti a confrontarci su tutto e siamo convinti che la persona giusta per portare avanti questa fase storica del nostro Paese sia Giuseppe Conte. L'Italia ha bisogno di un governo forte e di una maggioranza coesa con un programma condiviso", ha detto poi il senatore Merlo al termine delle consultazioni, aggiungendo: "Questa crisi politica è lontana anni luce dai problemi reali degli italiani. Il nostro gruppo rafforzerà questa maggioranza".

"La nostra delegazione ha ribadito questa mattina al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico l'esigenza di ricostituire subito un'azione di governo politico, efficace e di qualità, attorno al presidente Conte per affrontare le priorità che tutta l'Italia richiede. In primis l'azione più urgente è sconfiggere l'emergenza sanitaria con un eccezionale piano vaccinale garantendo al contempo la tenuta sociale ed economica del Paese. Quindi, programmare ed impiegare al meglio le risorse del Recovery Fund europeo. Non c'è più tempo da perdere", ha quindi dichiarato il senatore Raffaele Fantetti, presidente del gruppo 'Europeisti-Maie- Cd' al Senato.

Pd, M5S, Italia Viva: c'è il nodo sul premier

Ieri, prima giornata di colloqui con i partiti, l'incontro con Movimento 5 Stelle, Pd, Leu e soprattutto Italia Viva, che non ha sciolto il nodo sul premier uscente. Se Pd e M5S hanno fatto quadrato blindando il nome di Conte - giudicato dai pentastellati "indiscutibile" e dai dem "la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari" - per il leader di Italia Viva Matteo Renzi i "nomi vengono dopo", mentre prima sarebbe necessario un documento scritto "che tolga alibi a tutti" sui temi che il nuovo esecutivo si troverà ad affrontare.

Consultazioni, il calendario di oggi

Quattro ore intense quelle che Fico affronterà oggi a partire dalle 10 e fino alle 14, con il termine dei colloqui. Questo il calendario della giornata del presidente della Camera: