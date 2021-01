Crisi di governo, Conte alla Camera lunedì per chiedere la fiducia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà alla Camera lunedì e martedì al Senato. Una nota di Montecitorio relativa alla conferenza dei capigruppo informa che il premier si recherà alla Camera per tenere comunicazioni di “carattere fiduciario”. Martedì alle 9.30 l’appuntamento in Segato.

Nel pomeriggio Conte era salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, per riferirgli le sue intenzioni in relazione alla crisi politica apertasi dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva. Una nota del Quirinale informa che "il presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - il relativo interim è stato assunto dal presidente del consiglio dei ministri -, dalla prof. Elena bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e dall'on. Ivan scalfarotto, sottosegretario di stato". Il presidente del Consiglio ha assunto l'interim dell'agricoltura dopo le dimissioni della ministra Teresa Bellanova.

Pd e M5s chiudono Renzi

Italia Viva voterà la fiducia dopo le comunicazioni del presidente Conte? “Se la situazione è quella che è, è chiaro che abbiamo già dichiarato ieri in conferenza stampa. Naturalmente abbiamo sempre detto che l'ideale per questa legislatura - naturalmente diamo per scontato che proseguirà - è avere un governo forte, autorevole che garantisca questo periodo di difficoltà”, ha detto il capogruppo Iv in Senato, Davide Faraone, ai giornalisti che lo hanno interpellato, come riporta l’Agi. "Abbiamo appreso ora che la modalità sarà quella della fiducia per cui ci riuniremo e stabiliremo come comportarci", ha aggiunto, ribadendo: "Ieri in conferenza stampa è uscito tutto”.

"Noi siamo stati molto chiari, chi stacca la spina, chi mette in difficoltà il governo non è più un interlocutore, e questa situazione di instabilità sta danneggiando l'Italia anche davanti alla comunità internazionale”, ha detto Luigi Di Maio al Tg1, rispondendo alla domanda se ci siano ancora margini per ricucire con Matteo Renzi. Opinione ribadita anche dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia del Pd. “È Renzi che ha chiuso, pertanto riteniamo che questo discorso sia chiuso”, ha detto Boccia a Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su La7. “Un Paese che ogni giorno vive un lutto nazionale non merita nessun gioco politico, non merita questi problemi. Il Pd con il segretario Zingaretti hanno cercato fino a ieri una mediazione, non ci aspettavamo la dimissione delle ministre - ha aggiunto Boccia - Vorrei ricordare che gli uomini e le donne che sono oggi in Parlamento con Italia viva sono stati eletti con il Partito Democratico, e rappresentano tutt'ora la comunità che li ha eletti. (...) La 'tranquillità' non la si ha mai quando ci si sottopone a un voto, ma noi andremo in Parlamento con la coscienza a posto e sono fiducioso che ognuno si prenda le proprie responsabilità di fronte al Paese".