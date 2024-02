Conte contestato dagli studenti in piazza: il video del botta e risposta

Fuoriprogramma per il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, alla manifestazione davanti al Teatro dell'Opera di Roma promossa dalla Rete degli studenti "contro la repressione" dopo i fatti di Pisa. L'ex premier è stato contestato da alcuni studenti presenti in piazza.

In particolare si è scontrato contro uno di loro, che ha raccontato di esseste stato manganellato lui stesso a una manifestazione quando Conte faceva parte della maggioranza: "Il governo in cui eri in maggioranza con il Partito Democratico... La tua democrazia mi ha aperto la testa e mi hanno messo i punti in testa perché manifestavo per un ragazzo morto". "Sei un prepotente, io sto rispondendo al tuo amico", le parole di Conte, che ha aggiunto: "Io avrei mandato i manganelli? Ma tu sei fuori di testa, ragazzo". (Video in basso LaPresse)