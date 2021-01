Oggi il premier si presenterà da Mattarella suggerendogli di dargli un nuovo incarico. Ma non è detto che il Quirinale glielo conceda. E, soprattutto, è possibile che il tentativo fallisca. Come è già accaduto in altre occasioni

Giuseppe Conte salirà al Quirinale oggi verso le 11 dopo la riunione del Consiglio dei Ministri per dare le dimissioni e chiudere così l'era del suo secondo governo, nato nel settembre 2019 sulle ceneri di quello caduto per la crisi del Papeete. Ma perché Conte si dimette e cosa succede adesso? La decisione del premier è arrivata dopo che si è reso conto dell'impossibilità di varare in tempi brevi, brevissimi, la scialuppa di salvataggio del suo governo. E prima del voto in Senato sulla relazione di Bonafede, che avrebbe certificato l'assenza di una maggioranza per il governo e lo avrebbe costretto comunque al grande passo.

Ieri la giornata per lui era cominciata non benissimo, visto che per tutta la domenica si erano rincorse le voci sulle sue dimissioni e le aperture dei giornali avevano certificato da dove provenissero: il Partito Democratico - ma anche l'ala che si era stretta attorno a lui nei giorni in cui aveva fatto il suo primo appello alla ricerca di appoggi parlamentari - era uscito allo scoperto sostenendo che dovesse lasciare Palazzo Chigi per poter ricominciare e che soltanto questo gesto avrebbe consentito il varo del cosiddetto Conte-Ter, ovvero il terzo governo della sua legislatura che, nei piani di chi oggi lo sostiene (e domani chissà), dovrebbe reggersi sul ritorno in maggioranza di Italia Viva e su un nuovo gruppo di sostegno che impedirebbe a Matteo Renzi di essere l'ago della bilancia della maggioranza e quindi della legislatura. Ma le ipotesi in campo sono più di una. Vediamole:

il Conte-Ter è l'obiettivo del premier e, per ora, anche della maggioranza che lo sostiene. Con una maggioranza allargata a centristi e pezzi di Forza Italia, con o senza il ritorno di Renzi;

un governo con la stessa maggioranza e un nuovo premier, che potrebbe essere del Partito Democratico (Franceschini? Gualtieri? Lo stesso Zingaretti?), del MoVimento 5 Stelle (Di Maio?) o un nome terzo che metta d'accordo entrambi i maggiori azionisti;

un premier tecnico: ovvero, come Carlo Azeglio Ciampi nel 1993, un presidente del Consiglio che si assuma il compito di gestire i dossier più rilevanti e l'emergenza mentre ci si prepara al ritorno alle urne. Chi lo sosterrebbe? L'attuale maggioranza con Forza Italia, oppure il centrodestra con il Pd, oppure ancora tutti i partiti nella formula del "governo di salvezza nazionale";

le elezioni anticipate.

Scrive l'AdnKronos che la speranza, ora, è che il fantasma di una fine traumatica della legislatura - si legga ritorno al voto - induca molti a percorrere la strada della responsabilità. ''Il passaggio per il cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile ed è l'unico sbocco di questa crisi scellerata", è il messaggio che arriva dalle file del M5S, compatte su Conte. Anche il Pd con il segretario Nicola Zingaretti ribadisce il sostegno a Conte per una maggioranza con "una base parlamentare ampia". Infine Leu con Roberto Speranza: "Sono al fianco di Conte".

Ma di ostacoli, su questo cammino, ce ne sono molti e il premier li ha bene in mente. Il primo, il più difficile da aggirare, è proprio rappresentato dal leader di Iv e da una maggioranza che, per quanto allargata, potrebbe avere numeri risicati, soprattutto a Palazzo Madama. Per Conte un ritorno con Renzi è da escludere, l'unica via percorribile resta quella dei 'volenterosi' con cui sostituire la pattuglia di renziani. Su questo, raccontano, il premier appare irremovibile. Ma il Pd sembra non essere così indifferente alle sirene di Italia Viva. Almeno pezzi del Pd. Quando si parla di maggioranza 'ampia' si intende anche Iv?

Da ambienti renziani, ci si crede poco che la maggioranza ampia possa fare a meno del gruppo di Italia Viva. E nella serata dell'annuncio delle dimissioni di Conte, da Iv si mantiene un profilo basso. Nessun festeggiamento o rivendicazione su chi ha vinto. Intanto i gruppi 'contiani' alla Camera e al Senato, raccontano, ''sono in formazione'', assicura chi ci sta lavorando in queste ore. A Palazzo Madama, in particolare, si parla di 9-10 parlamentari fortemente 'tentati', che si aggiungerebbero agli azzurri Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, che hanno votato la fiducia al governo.

Cosa succede dopo le dimissioni di Conte e cosa gli dirà Mattarella

Gli occhi sono sempre puntati su Forza Italia (2-3 gli 'attenzionati') e i 'centristi', ma non l'Udc che ieri si è tirata fuori. Resta l'interrogativo su cosa farà 'Cambiamo' di Giovanni Toti: ''Mai parteciperemo al Conte ter'', assicura il governatore ligure, che punta a un esecutivo di unità nazionale, ma i boatos parlano di forti pressioni nei confronti dei tre senatori 'totiani'. C'è chi poi scommette che anche qualche 'renziano', impaurito dalla strategia kamikaze del suo leader, possa alla fine aggregarsi alla truppa contiana (i boatos danno come 'papabili' 2-3 senatori).

Il primo appuntamento decisivo per l'Avvocato del Popolo però è quello di stamattina alle 11 al Quirinale. Conte salirà al Colle per spiegare a Sergio Mattarella che non ha più la maggioranza e che la soluzione che gli aveva prospettato dopo il colloquio all'indomani della fiducia (ma non della maggioranza assoluta) rimediata al Senato per ora non è andata in porto. E qui la palla passerà al Capo dello Stato. Che, riferisce oggi Marzio Breda sul Corriere della Sera, in primo luogo chiederà a Conte se ci sono possibilità di rimettere insieme la sua maggioranza, ovvero di far rientrare i senatori di Renzi.

Un nodo cruciale, questo dell’affidabilità reciproca e delle prospettive a lungo termine cui il Quirinale guarda per dovere d’ufficio. Perché se Conte si sentisse cauzionato da un nuovo e congruo gruppo centrista (la cosiddetta «quarta gamba») i voti dei renziani risulterebbero aggiuntivi e non determinanti, per la futuribile maggioranza; mentre invece se il numero dei «volenterosi» fosse insufficiente, Italia viva tornerebbe a essere determinante.

Con temibili incognite sulla stabilità di qualsiasi formula di governo fosse possibile mettere in cantiere. Intanto Mattarella comincerà mercoledì pomeriggio le consultazioni rituali: al Colle saliranno i presidenti di Camera e Senato e poi tutti i gruppi parlamentari, che dovranno esprimere la loro preferenza su un possibile governo e dovranno dire a quali patti sono disposti a scendere per appoggiare una nuova-vecchia maggioranza. E qui potrebbe arrivare la prima sorpresa. Perché è possibile che nelle segrete stanze del Quirinale chi si è pubblicamente detto entusiasta o possibilista del Conte-Ter prospetti invece al presidente della Repubblica un'altra soluzione. Di governo, nel senso che potrebbe venir fuori un'altra maggioranza rispetto a quella attuale. Oppure, ed è l'ipotesi più temuta dalle parti di Palazzo Chigi, quella di un nuovo premier magari con la stessa maggioranza. Questo era uno degli obiettivi di Renzi quando ha aperto la crisi a novembre.

Oppure potrebbe succedere qualcos'altro. Ovvero che dopo le consultazioni davvero Mattarella conferisca di nuovo l'incarico a Conte, come fece Giorgio Napolitano con Pier Luigi Bersani nella scorsa legislatura. L'allora segretario del Partito Democratico era convinto che avrebbe trovato strada facendo una maggioranza pronta ad appoggiarlo alla Camera come al Senato. Napolitano gli concesse un pre-incarico per verififcarlo e sette giorni di tempo per portare una maggioranza pronta a votarlo. Finì che Bersani tornò al Quirinale per rimettere l'incarico e certificare l'impossibilità di entrare a Palazzo Chigi. La storia si ripete sempre due volte, si dice. La prima in forma di tragedia. La seconda come farsa.