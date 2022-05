Bordata di Conte: "Ci vogliono fuori dal Governo"

"Dicono spesso che M5s voglia far cadere il governo. Inizio a pensare che qualcuno voglia spingere M5s fuori dal governo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla conferenza di presentazione della scuola di formazione M5s. Un atto di accusa velato a qualcuno del Governo che, almeno in teoria, dovrebbe essere alleato e invece, secondo il leader pentastellato, starebbe lavorando per metterlo alla porta.

“Se questa fosse l'intenzione ce lo dicano chiaramente. – prosegue l’ex Premier - Chiedo rispetto per undici milioni di cittadini che hanno votato il Movimento". Conte ha poi parlato del Dl Aiuti. "Sulla norma sull'inceneritore spero non si pensi neppure lontanamente di calare la fiducia. La fiducia semmai la chiediamo noi", ha detto il presidente pentastellato.

E sull’alleanza col Pd ha detto: "Col Pd bisogna intendersi, chi vuole lavorare con noi deve sapere che per noi ci sono principi non negoziabili". Sul tema del riarmo da parte dei dem c'è stato "un chiarimento tardivo", nel secondo governo Conte il Pd "aveva sposato la transizione ecologica, poi ci propone gli inceneritori", insiste il presidente M5S: "Noi non stiamo cambiando strategia. Chi lavora con noi deve chiarire quelle posizioni".