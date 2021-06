Conte-Grillo mai così lontani: tutte le ipotesi sul futuro del Movimento 5 stelle

Che ne sarà del Movimento 5 stelle? Dopo l'ultimatum dato da Giuseppe Conte a Beppe Grillo, quest'ultimo ha risposto tramite un post sul blog definendo l'avvocato pugliese "senza visione politica né capacità manageriali", bocciando nettamente il nuovo statuto del Movimento elaborato dall'ex premier. Il comico di fatto ha liquidato Conte e la sua proposta di riforma, rifiutando per il M5s quella che ha definito una trasformazione in partito "unipersonale", il contrario della democrazia diretta. Ed è tornato a riabbracciare Davide Casaleggio, con la piattaforma Rousseau che verrà usata per la votazione del Comitato Direttivo. "E' folle rimetterci nella gabbia di Rousseau" chiosa Roberta Lombardi.

Grillo contro Conte: M5s spaccato

Chi aveva sperato in una mediazione, si trova spiazzato. E Grillo non ha usato mezzi termini: "Conte, mi dispiace, non potrà risolvere" i problemi del M5s, ha scritto: "Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Io questo l'ho capito, e spero che possiate capirlo anche voi". Si torna indietro, "come una comunità che impara dagli errori e si mette in gioco senza rincorrere falsi miti, illusioni o principi azzurri che possano salvarla" ha detto Grillo. Una votazione ci sarà, quindi, ma non quella auspicata da Conte sul suo progetto di statuto, ma per eleggere il nuovo Comitato Direttivo. Conte al momento tace, ora la parola passerà agli iscritti e ai parlamentari. In molti prevedono una spaccatura.

"Le cose che mi preoccupano sono due: il timore di dare un vantaggio alla destra, e il rischio che tutto questo influisca sulla partita del Quirinale, che è una partita importante e delicatissima". Lo afferma il segretario del Pd Enrico Letta parlando, in un colloquio con La Stampa, della crisi interna ai Cinquestelle. "Ci avviamo al tempo finale della legislatura, quello in cui si sceglierà il presidente della Repubblica, e lì bisogna essere determinati e con le idee chiare", sottolinea Letta sostenendo di non aver sentito Giuseppe Conte. Quello dei Cinquestelle, aggiunge, è un "travaglio complesso" e "avrei preferito ci fosse una maggiore capacità di dialogo e spero ancora che si possa recuperare".

Una scissione all'orizzonte

Il caso nel M5s è totale. Grillo punta a un improbabile ritorno alle origini, "come una comunità che impara dagli errori e si mette in gioco senza rincorrere falsi miti, illusioni o principi azzurri che possano salvarla". I tanti deputati e senatori non vedono di buon occhio una sorta di piazza pulita.

Ci sarà una votazione sì, ma non quella che sperava Conte, sul suo progetto di statuto, bensì per eleggere un nuovo Comitato Direttivo. Rialza la testa chi aveva lasciato il M5s, come Nicola Morra, che si è già messo a disposizione per il nuovo Direttivo. Da una settimana si parla della diatriba Conte-Grillo sul nuovo Statuto: ma nessuno ha visto lo Statuto. Nessuno crede più che sia una questione di dettagli da limare, ma di visioni contrapposte, di scontro politico e personale. Il fondatore chiedeva all'ex premier non solo di decidere la politica estera, avere voce nella comunicazione e nella selezione dei dirigenti. Ma Grillo vorrebbe avere riferimenti suoi anche nello staff della segreteria del capo politico. Inaccettabile, per Conte.

"La deresponsabilizzazione delle persone con la delega ad un singolo nelle organizzazioni orizzontali è il principale motivo del loro fallimento" ha detto ieri Grillo. Il problema è che è stato il M5s stesso ad aggrapparsi con tutte le sue forze al singolo, Giuseppe Conte, per non affondare in questi anni difficili, senza nemmeno voler valutare altre figure per Palazzo Chigi.

La rottura totale, e su questo sono tutti d'accordo, dentro e fuori al M5s, non conviene davvero a nessuno. E' l'avvocato di Volturara Appula l'unica speranza reale per i pentastellati di mantenere il partito centrale nel quadro politico dei prossimi due anni. Il M5s in tutti questi anni non è stato in grado di far crescere "internamente" una figura spendibile in questo momento per la leadership. C'è infine un altro elemento che non si può non evidenziare: tutti i big del Movimento, nessuno escluso, compreso Luigi Di Maio, sono a favore della leadership di Conte. Luigi Di Maio cerca di rasserenare gli animi sostenendo che "nel Movimento 5 Stelle vincerà il dialogo e troveremo una soluzione". Sembra crederci davvero. A Di Maio tutto si può dire, ma il realismo politico non gli è mai mancato, e nemmeno la capacità di capire dove tira il vento. E' colui che più si sta spendendo per ricomporre i dissidi in questi giorni.

Può esserci una scissione, con molti deputati e senatori disposti a seguire l'ex premier nel caso fondi un suo partito? Secondo indiscrezioni qualcuno, che sperava nella leadership di Conte per il rilancio, è arrivato a descrivere in maniera catastrofica la rottura con il garante: "Questa è la morte del Movimento, Grillo ci sta distruggendo". La domanda è quanti parlamentari M5s seguiranno Giuseppe Conte nell'eventuale nuovo partito. Con Beppe Grillo che non molla sul limite dei due mandati, passare in nuovo partito vorrebbe dire poter almeno cercare di riconquistare il seggio ricandidandosi. Non un dettaglio di poco conto.