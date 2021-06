Conte risponde a Grillo, Crimi blocca la votazione su Rousseau: 5 stelle verso la rottura

Il post di Beppe Grillo bollato come "svolta autocratica" dall'ex permier Giuseppe Conte, mentre Vito Crimi si oppone al voto sul Rousseau chiesto dal Garante e Fondatore dei 5 stelle e il reggente del Movimento anticipa la propria volontà di uscire dai giochi. Un caos che potrebbe definitivamente deflagrare questa sera attorno alle 19 quando è attesa una assemblea dei deputati pentastellati per fare il punto della situazione.

Nel frattempo anche Alessandro Di Battista si fa risentire e chiede che il Movimento "esca subito dal governo Draghi"

Che cosa succede nel M5s

È il caos più totale nel movimento 5 stelle dopo l'ultimatum dato da Giuseppe Conte a Beppe Grillo e la risposta di quest'ultimo che lo ha pubblicamente definito "senza visione politica né capacità manageriali" bocciando il nuovo statuto del Movimento elaborato dall'ex premier.

Grillo, in sostanza, ha liquidato Conte e la sua proposta di riforma, rifiutando per il Movimento Cinque Stelle quella che ha definito una trasformazione in partito "unipersonale", il contrario della democrazia diretta. Ed è tornato a riabbracciare Davide Casaleggio, con la piattaforma Rousseau: Grillo ha chiesto che venga usata per eleggere il nuovo Comitato Direttivo. Ora la parola passerà agli iscritti e ai parlamentari e in molti già prevedono una spaccatura.

Oggi Giuseppe Conte intercettato mentre esce da casa in un video del Corriere.it. spiega che "il post di Beppe Grillo non è una delusione solo per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un'intera comunità, che io ho conosciuto bene e ho apprezzato, di ragazze e ragazzi, persone adulte, che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro".

Nel frattempo arriva il no forte e chiaro del capo politico reggente del M5S a Beppe Grillo. Vito Crimi in un durissimo messaggio su Facebook spiega come sia impossibile il voto su Rousseau per il Comitato direttivo chiesto da Grillo. "Il voto non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al MoVimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy".

Ma l'affondo di Crimi è durissimo: "Beppe Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del MoVimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione". Dunque l'affondo finale. "Gli avvenimenti di questi giorni, in particolare delle ultime ore, mi inducono ad una profonda riflessione sul mio ruolo nel Comitato di Garanzia e sulla mia permanenza nel MoVimento".

"Manterrò le mie funzioni per il tempo utile a consentire gli adempimenti necessari allo svolgimento delle prossime consultazioni". conclude Crimi.

Il reggente Vito Crimi avrebb avvertito in anticipo il Garante Beppe Grillo in merito al post: ora l'assemblea dei deputati questa sera attorno alle 19 dovrà decidere se compiere il "parricidio" o trovare una soluzione per uscire da un empasse che indebolisce non solo il Movimento ma anche l'alleanza con il Partito Democratico e la tenuta stessa del Governo Conte.