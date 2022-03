Conte confermato presidente del M5s con il 94,19% dei voti

Gli iscritti M5s chiamati a votare per confermare la nomina di Giuseppe Conte alla Presidenza del M5s hanno riconvalidato l'elezione. Hanno risposto Sì 55.618 iscritti, pari al 94,19% dei voti validi. L'annuncio del blog del M5s al termine della nuova consultazione degli iscritti al Movimento.

Per Conte una conferma ma a ben guardare i dati dicono anche che progressivamente si va ad erodere la platea degli iscritti M5s attivi: lo scorso agosto 2021 nella consultazione in rete che aveva portato Conte al vertice del Movimento l'ex premier era stato votato da 67.064 attivisti, il 58,2% degli aventi diritto. Appena lo scorso febbraio prima della frattura tra M5s e la fondazione Rousseau, la piattaforma per la partecipazione online spiegava come gli iscritti totali al 9 febbraio fossero 188mila. Di questi però, già circa 70mila erano inattivi da almeno 15 mesi. Per i 5 stelle una progressiva erosione del consenso che si vede anche nel minor attivismo del movimento.

I risultati della consultazione M5s

Sono Danilo Toninelli, Fabiana Dadone e Barbara Floridia i tre nuovi componenti del Collegio dei probiviri del M5s. Li hanno indicati gli iscritti M5s che li hanno scelti in una rosa di 6 candidati. Laura Bottici è la nuovo componente de Comitato di Garanzia, attualmente composto da Roberto Fico e da Virginia Raggi, già eletti.

"Gli iscritti del M5s mi hanno riconfermato con un'indicazione forte e chiara" spiega il leader del M5s Conte che commenta il risultato del voto degli iscritti. "Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare" scrive in un tweet.