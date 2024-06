Come cambierà il Movimento 5 stelle (con o senza Conte)

Dal 32.7 per cento delle politiche del 2018 al 9.9 di queste europee il tonfo è sonoro e nel Movimento 5 Stelle sono ore di frenetiche riflessioni sul da farsi. Giuseppe Conte non sembra volersi arrendere alla profezia di Beppe Grillo che aveva definito il Movimento "biodegradabile" e, a 48 ore dalla disfatta delle urne, l'ex premier pentastellato ha riunito deputati e senatori per annunciare "un'assemblea costituente" che apra una riflessione sulle regole interne del partito. "È venuto il momento di avere una grande assemblea costituente, con la partecipazione di tutti gli iscritti del Movimento. Sarà questa la sede per discutere insieme del miglioramento delle regole".

Su un possibile cambio al vertice, Conte ha espresso "disponibilità a mettersi per primo in discussione", se il partito dovesse ritenere che la sua guida "possa oggi rivelarsi un ostacolo" ma imminenti dimissioni non sembrano al momento all'orizzonte. "Se le mie dimissioni sono sul piatto? Sì, sul piatto della cena", ha glissato ironicamente Conte alla domanda posta dai cronisti all'uscita di Montecitorio.

Ciò non toglie che, a sentire Luigi Di Maio - che per tutto il tempo era rimasto seduto lungo il fiume - la maggior responsabilità della sconfitta sarebbe da imputare proprio a Giuseppe Conte. Dopo le bordate dell'ex grillino Di Battista, in un'intervista alla Stampa Di Maio ha infatti accusato il leader M5S di "aver snaturato il Movimento, che oggi è un partito ancora più chiuso e verticistico del passato. Un tempo era più plurale, c’erano più anime diverse. Conte - accusa - lo ha modellato a sua immagine e somiglianza, ha fatto un'operazione legittima, che gli è stata consentita senza che nessuno alzasse un dito. Per questo - pronostica - credo che, nonostante questo risultato negativo, dentro al Movimento non cambierà niente".

Le nuove regole

Ma cambiare qualcosa è proprio la ricetta auspicata da Conte. "Una comunità politica seria e matura non si nasconde dietro le più varie giustificazioni" ma "si assume la responsabilità dei propri errori. L'unica cosa che non faremo mai è dire che hanno sbagliato gli elettori".

Sul tavolo della "costituente", lanciata per serrare i ranghi e "definire le modifiche che riterremo necessarie" c'è in particolare la possibilità di modificare il limite dei due mandati, che ha di fatto ha escluso dalla corsa volti noti e amministratori apprezzati sul territorio. In discussione anche il meccanismo delle "parlamentarie", la selezione interna per la scelta dei candidati che rappresenta una tradizione e - almeno fino ad ora - motivo di orgoglio e identità per il Movimento.

Conte ha aggiunto che il partito è e deve rimanere "un laboratorio politico". Cambio delle regole sì, ma "non potremo mai adattarci a essere un partito tradizionale" perché questo soffocherebbe "la nostra vis propulsiva". Le parole d'ordine, anche nell'annunciato restyling, "non adeguarsi" e continuare ad "andare contro corrente".