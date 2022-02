Conte: "Sono io il leader del Movimento 5 Stelle". Poi la stoccata a Di Maio

"Sì, continuo ad essere io il leader del Movimento 5 Stelle". Lo dice col sorriso e tranquillità Giuseppe Conte, ospite del programma di approfondimento politico "8 e mezzo", quando la giornalista Lilli Gruber dice di non essere sicura di poterlo ancora chiamare "Presidente" o "leader", visto quando accaduto al tribunale civile di Napoli. Un fatto su cui lo stesso Conte precisa subito: "Non riguarda la sostanza della leadership. Non è sentenza ma un provvedimento cautelare".

Come si risponde? "Con un bagno di democrazia. Erano già in programma delle modifiche dello statuto, si aggiungerà una ratifica da parte di tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi, senza aspettare i tempi di un giudizio processuale". E così si rivoterà, rivoteranno anche quelli iscritti da meno di sei mesi. E quindi, “è il bello del M5s”, si rimetterà in gioco Conte. Certo per Conte “è singolare che per la prima volta, nonostante si sia sempre votato così”, adesso per la prima volta diventa un problema.

Stoccata a di Maio: "Esibisce una corrente, non si può fare finta"

Un pasticcio che sembra proprio una giustizia ad orologeria. Forse un fatto simbolico delle difficoltà che sta attraversando il Movimento 5 Stelle. "E’ chiaro che stiamo attraversando molte sfide, ma la forza di questa comunità è che queste sfide le superiamo una a una e torniamo più forti". Rimanda invece al mittente l’accusa di chi dice che il Movimento non tocca palla nel Governo, vedi il superbonus, e sul Quirinale. Poi interviene il giornalista Andrea Scanzi, che tocca il nervo scoperto della lotta fra Di Maio e Giuseppe Conte. E qui l’ex Premier risponde: "Prima Di Maio andava in piazza per sostenere le nostre battaglie civili, oggi per esibire una corrente e attaccare la leadership. Nella lettera di dimissioni ha scritto diversi buoni propositi per alimentare il dibattito e le idee. L'ho sentito per telefono e mi ha detto che é desideroso di esprimere idee e progetti".

Dunque per Conte, che non nega di aver avuto rapporti difficili in passato, dice di avere rapporti normali con lui e nega la possibilità che sia espulso. "Non é nell'orizzonte delle cose che Di Maio venga espulso ma é ovvio che lui, che é l'ex leader, ha delle responsabilità in più. Una leadership vera non ha mai paura del confronto sulle idee ma di fronte ad un attacco così plastico, in televisione, non si può fare finta di nulla". Benissimo. Però poi la stoccata la manda a Di Maio: "Quando era leader lui sono state espulse persone per molto meno". Poi glissa sulle parti dei parlamentari divisi. "Io non voglio controllare i parlamentari, che sono teste pensanti. Sul Quirinale ho lavorato con loro, con i capigruppo, in cabina di regia, dove c'era anche Di Maio, e abbiamo portato 230 parlamentari a votare uniformemente ma nessun giornale ce lo ha riconosciuto".

Poi si è parlato di Governo. Gruber chiede se, dopo la linea del Movimento, c’è imbarazzo con Draghi. "Con Draghi nessun imbarazzo quando l'ho incontrato, perché la nostra linea sul Quirinale è sempre stata trasparente. Con lui ho parlato della riforma Cartabia e anche lui sul passaggio e sul ritorno da magistratura a politica ha dei forti dubbi, quindi su questo punto ci ritroveremo in sintonia e ci ritroveremo".