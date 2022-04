Con Conte il M5s ai minimi storici: "È riuscito a fare peggio di Crimi"

"Oggi, dopo oltre un anno del "regno" di Conte, il Movimento 5 Stelle è al suo minimo storico: il 12,7%. Dieci punti percentuali in meno di quelli previsti. Parliamo di milioni e milioni di elettori fuggiti via. Un capolavoro di strategia politica. Ps: riuscire a ottenere meno consenso di Vito Crimi è tanta roba. Davvero tanta roba".

Sono parole al veleno quelle di Enrica Sabatini, voce della piattaforma Rousseau e compagna di Davide Casaleggio che, nel suo libro "Lady Rousseau", svela i retroscena del Movimento 5 Stelle. Fra i più importanti il motivo unico con cui si spiega l’ascesa al trono del Movimento di Giuseppe Conte, in quel 28 febbraio 2021 all’Hotel Forum. "Con Conte il MoVimento arriverà al 22% e al prossimo governo potranno entrare più persone che senza di lui. Tutto qui", scrive su Facebook Enrica Sabatini, pubblicando i dati di un ultimo sondaggio sui partiti. E prosegue: "Aveva consenso e il consenso poteva trasformarsi in voti e i voti in poltrone". Parole riportate anche in un post Facebook dell’avvocata di Rousseau, che posta la foto degli ultimi sondaggi che danno i pentastellati sotto al 13%.

Conte al centro del Movimento e del logo

Così Rousseau non molla Giuseppe Conte e rilancia in modo ancora più duro e impietoso le accuse mosse già nei mesi scorsi all’avvocato del popolo e al nuovo cambio di pelle che la piattaforma digitale ha sempre vissuto come un tradimento dei valori fondanti del Movimento 5 Stelle e delle idee professate da sempre da Gianroberto Casaleggio. Ma ormai il Movimento ha intrapreso una strada e forse non è un caso che, in questo periodo, nel Movimento si sta anche pensando al nuovo logo nel quale, guarda caso, avrà un peso enorme il nome di Giuseppe Conte.

Infatti in casa 5 Stelle si starebbe lavorando ad un nuovo logo. Il grande elemento di novità è il nome di Giuseppe Conte, proprio per il discorso fatto da Sabatini. Conte, durante la sua esperienza da Presidente del Consiglio, ha acquistato molto seguito e lui è visto come l’elemento trainante per un nuovo partito che occupa un posto fra i progressisti. I tempi? Si potrebbe partire con la nuova veste grafica già da subito dopo le prossime elezioni comunali del 12 giugno. Ci sarebbero anche delle bozze che sono super riservate. Anche i colori del Movimento sono in discussione. Oggi il logo dei 5 Stelle vede il simbolo classico su sfondo bianco e giallo e la "V" rossa del V-day, che richiamava la "V" del film "V per vendetta". Il punto è che il Movimento, da solo, è in caduta libera nei sondaggi, mentre Conte, dovunque vada, fa il piano di consenso e applausi. Fra i pentastellati c’è chi vuole essere molto pratico e si rende conto che è essenziale mettere bene in visto l’elemento trascinatore di voti: Giuseppe Conte.