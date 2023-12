Mes, Conte contro Meloni: "Ha detto un cumulo di falsità". E chiede un Giurì d'onore

Sul Mes è ancora scontro aperto tra il leader del M5s Giuseppe Conte e la premier Giorgia Meloni. L'antefatto è noto. La presidente del consiglio aveva "accusato" l'ex premier di aver dato "alla chetichella, col favore delle tenebre", l'assenso al meccanismo europeo di stabilità e di averlo fatto "contro il parere del Parlamento" e "il giorno dopo le dimissioni del governo Conte, quando era in carica solo per gli affari correnti". Parlando al Senato Meloni aveva mostrato il contenuto di una mail inviata da Luigi di Maio all'allora rappresentante italiano in sede europea, Maurizio Massari, in cui quest'ultimo veniva autorizzato a siglare il Mes. La firma del documento sventolato in aula da Meloni riportava però la data del 20 gennaio, laddove le dimissioni del governo Conte II risalgono in realtà al 26 gennaio 2021.

La versione di Conte e il dibattito in Parlamento sul Mes

Conte ora accusa Meloni di aver detto il falso anche perché, argomenta il leader M5s, nel dicembre 2020 "c'è stato un ampio dibattito e il pieno coinvolgimento del Parlamento" e "tutto è stato fatto alla luce del sole". Secondo Conte Meloni "ha mentito consapevole di mentire. Era deputata quando il 9 dicembre 2020 in Parlamento abbiamo tenuto un ampio dibattito sul Mes, certificato anche dagli atti". Il leader dei 5 Stelle si riferisce in particolare a due risoluzioni approvate proprio il 9 dicembre del 2020 da Camera e Senato in cui lo stesso governo veniva impegnato dal Parlamento a "finalizzare l’accordo politico raggiunto all’Eurogruppo e all’ordine del giorno dell’Euro Summit sulla riforma del trattato del Mes". Alla risoluzione avevano aderito Pd, Italia Viva, Liberi e Uguali e lo stesso M5s (con alcuni voti contrari), mentre Lega e Fratelli d’Italia avevano votato contro.

Cos'è il Giurì d'onore

Secondo Conte la premier avrebbe dunque affermato "un cumulo di falsità" che disonorano "la massima istituzione di governo. Quale difesa che può avere il Parlamento di fronte a questa sequela di menzogne? Ci sono degli strumenti - ha detto il leader M5S -, e io ho appena consegnato al presidente della Camera Fontana una richiesta di istituire un Giurì d'onore che istituisca una commissione speciale deputata ad accertare le menzogne, la dolosa condotta" della presidente del Consiglio.

Il Giurì d'onore altro non è che una commissione d'indagine nominata dal presidente della Camera su richiesta di un deputato "accusato di fatti che ledano la sua onorabilità" nel corso di una discussione in aula (citiamo dal regolamento della Camera dei deputati).

Secondo Conte il Giurì d'Onore sarà chiamato a "ristabilire la verità dei fatti e ripristinare l'onore minato dal comportamento menzognero della presidente Meloni". La commissione dunque dovrà "accertare le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio" ha aggiunto il leader M5S, "una condotta che ha leso l'onore di un singolo deputato, l'intero mio gruppo, ha danneggiato e danneggia l'Italia e umilia il Parlamento. Un precedente che non può passare alla chetichella", ha spiegato il leader M5s precisando che dell'iniziativa "è stato avvisato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".