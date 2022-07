Conte ricoverato in ospedale

Il presidente del Movimento Giuseppe Conte è stato ricoverato in ospedale ed è già stato dimesso. Sta bene. Conte, che in questi giorni è alle prese con la crisi di governo, ha trascorso la notte tra domenica e lunedì al policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero, secondo quanto si apprende, è stato necessario per "questioni alimentari". Lunedì mattina, dopo la nottata trascorsa in ospedale, è stato dimesso.

Dunque si sarebbe trattata di una intossicazione alimentare. Niente di grave per cui il presidente pentastellato, lunedì mattina è tornato a casa da dove si è collegato con l'assemblea congiunta dei parlamentari del M5s. "Il presidente sta bene" fanno sapere dal partito mentre oggi i parlamentari potrebbero riunirsi di nuovo per arrivare a una decisione definitiva, in attesa di domani, il giorno della verità.