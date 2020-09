Il discorso di Conte sulla scuola: "Ci saranno difficoltà e disagi"

Il premier Giuseppe Conte parla della riapertura dell'anno scolastico da domani 14 settembre 2020: la diretta da palazzo Chigi.

Cosa ha detto Conte sulla scuola

"Questo rientro in classe è davvero importante. Ci saranno difficoltà e disagi soprattutto all'inizio" dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale. "La scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall'attuale pandemia".

"Dovrete fare la vostra parte rispettando le regole di cautela per tutelare la vostra salute".

"Voi dovrete fare la vostra parte, dovete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone che amate e che vi amano. Un saluto agli insegnanti, avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown, non era facile e vi siamo grati".

Conte è tornato anche sugli ultimi casi di violenza che hanno visto vittime giovani come Willy, ucciso a Colleferro al termine di una rissa. "Tornate a scuola anche per comunicare meglio, per confrontarvi, per coltivare i sogni che avrete, per rafforzare la vostra coscienza critica, per imparare che prima di ogni altra cosa viene il rispetto della persona, a prescindere dalle sue convinzioni. La forza vera non è quella che sfocia a volte nella violenza".