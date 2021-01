I 5 stelle aprono a Renzi per salvare Conte ma rischiano di spaccarsi

Barbara Lezzi (leggi Di Battista) aveva posto il veto, Cabras una interrogazione sul viaggio in Arabia, ma la ragion di stato ha piegato i più oltranzisti: la svolta per il conte-ter

Bocche cucite fino all'arrivo al Colle per le consultazioni. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti, il M5S sarebbe intenzionato a non porre veti sul rientro di Italia Viva in maggioranza. Al Quirinale la delegazione pentastellata (attesa per le 17:00) sarà guidata da Vito Crimi e potrebbe proporre al Capo dello Stato quella svolta necessaria per uscire dall'impasse.

Nessun veto ma un punto fermo: Giuseppe Conte premier. Qesta la condizione sine qua non per tornare a sedersi al tavolo con i renziani. Altrimenti si torni al voto.

Una posizione che rappresenta una inversione a U rispetto ai proclami bellicosi dei giorni scorsi ("mai più con Renzi") e che ora rischia di dividere se non spaccare il Movimento. Perché se Conte unisce, il nome del senatore di Rignano allontana le posizioni, con una quarantina di parlamentari sul piede di guerra e Alessandro Di Battista che lancia fendenti.

"Renzi non può più essere coinvolto. Non è affidabile" aveva affermato, intervistata da La Stampa, Barbara Lezzi, senatrice M5s, ex ministro per il Sud, e - da più parti ritenuta voce di Alessandro Di Battista. A proposito della telefonata tra Conte e Renzi riferisce poi: "Non darei la fiducia a un altro governo con Renzi, per di più potenziato da questa crisi. Su questo punto il Movimento deve essere determinato. La prospettiva di lavorare serenamente alla ricostruzione del nostro Paese, senza la presenza di Renzi, può dare forti motivazioni a molti dei nostri parlamentari. Farlo entrare di nuovo in squadra, invece, avrebbe l'effetto contrario. Sarebbe un deterrente per alcuni di noi". E sarebbero diversi gli esponenti grillini pronti a lasciare il gruppo. La stessa Lezzi è stata lapidaria: "C'è un malessere diffuso su questo tema, sia alla Camera che in Senato".

Basti pensare alle dichiarazioni di alcuni esponenti grillini: dal senatore Elio Lannutti ("M5S sempre con Conte ma senza Renzi") alla deputata Vittoria Baldino, che bolla come "deplorevole" l'atteggiamento del leader di Italia Viva, passando per il deputato della Commissione Esteri Pino Cabras, firmatario di una interrogazione in cui si chiede al governo di fare luce sulle "consulenze a pagamento" di Renzi per i sauditi - iniziativa, quest'ultima, che avrebbe indispettito non poco i renziani.

Tant'è che fonti pentastellate di primo piano provano a gettare acqua sul fuoco: "L'interrogazione di Cabras? E' una sciocchezza. Si è preso i tipici 15 minuti di notorietà, che possiamo già archiviare", dicono all'Adnkronos. Intanto vanno avanti incontri e telefonate per definire la linea, ma la rotta sembra ormai definita: no veti su Iv ma rassicurazioni su Conte. Altrimenti, meglio tornare a votare.

