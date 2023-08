Perché il conto non pagato in Albania dai turisti italiani è ormai un caso politico

Una scena disdicevole che in breve fa il giro dei social e diventa oggetto di dibattito pubblico. Protagonisti una comitiva di italiani all'estero, in Albania, che hanno preferito scappare da un ristorante, piuttosto che pagare il conto di circa 80 euro. La fuga è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza del ristorante di Berat, comune albanese di circa 60mila abitanti, situato nella parte meridionale dell'Albania.

La vicenda, di per sé sicuramente non edificante, è diventata un caso politico perché ha coinciso con la visita della premier Meloni in Albania che ha esortato l'ambasciatore italiano a saldare il conto evaso dai nostri connazionali. Ne è nata una querelle pubblica che ancora non sembra essere conclusa.

"Se vai in discoteca e ti ubriachi non ti preoccupare: prendi il taxi, paga Salvini. Sei in vacanza e ti va di scappare da un ristorante senza saldare? No problem, paga Meloni. C’è da non crederci. L’ultima incredibile prodezza patriota del nostro governo è questa: alcuni italiani in vacanza a Berat in Albania escono senza pagare dopo una cena in un locale. Il premier Edi Rama si lamenta con Meloni e lei chiede all’ambasciata di Tirana di saldare… con i soldi dei contribuenti" aveva attaccato Riccardo Magi. Il messaggio del gesto di Meloni sarebbe quindi, per il leader di +Europa: "Fai come ti pare, tanto paga Pantalone".

Una narrazione respinta con veemenza dalla premier che, dai social ribadisce di aver pagato di tasca sua il conto e di averlo fatto per ragioni di dignità nazionale: "L'Italia che voglio rappresentare non è una nazione che fa parlare di sé all'estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri- scrive sui social la premier- ho chiesto all'ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente. Niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia. Eppure anche questo in Italia ha creato polemica, da parte di un'opposizione che evidentemente preferisce un'altra immagine dell'Italia. Me ne dispiace perché speravo che almeno su una cosa così banale si potesse essere tutti d'accordo".

Un assist preso al volo anche dal forzista Maurizio Gasparri che attacca Magi: "Vince incontrastato la gara del fesso del giorno e dell'intera settimana l'on. Magi, noto esponente della sinistra. La prossima volta in Albania manderemo lui, che da ex radicale praticherà il digiuno, evitando pranzi a spese altrui".

Ma è Emliano Fossi, esponente Pd, a rincarare la dose, e contraccare sulle promesse elettorali non mantenute e sulla gestione della questione migranti del Governo: "Ha perfettamente ragione la premier Meloni a vergognarsi degli italiani scappati in Albania senza pagare il conto al ristorante. Doveva però vergognarsi anche dei migranti lasciati morire in mare, dei generali xenofobi, dei presidenti del Senato che umiliano le donne vittime di violenza, dei bambini figli delle famiglie arcobaleno che non avranno diritti, della benzina oltre i due euro, dell'inflazione al 10 per cento, di oltre tre milioni di lavoratori poveri e di mille promesse in campagna elettorale mai mantenute. Non basta pagare un conto per lavarsi la coscienza".

Un assaggio di quelle che saranno le vere tematiche di dibattito pubblico, conti non saldati a parte, appena finirà la lunga parentesi agostana della politica.

