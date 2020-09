Berlusconi ha i sintomi del coronavirus

Non è asintomatico, a differenza di quanto detto dal suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Silvio Berlusconi, positivo al coronavirus, ha mostrato i sintomi da infezione. In un colloquio con il quotidiano La Stampa, l'ex presidente del Consiglio non usa troppi giri di parole. La voce è un po' più ovattata e più nasale del solito, come se fosse raffreddato: "Eh no, purtroppo questo non è un raffreddore... Adesso che la cosa mi riguarda personalmente, e non solo me ma anche la mia famiglia, mi rendo conto una volta di più di quanto sia grave questa tragedia che ci è capitata. Mi rendo conto - aggiunge - di quanti lutti ha seminato in tante famiglie, di quanto dolore ha causato a tante persone. Penso a chi non c’è più, penso a chi ha perso i suoi cari...".

>Coronavirus: Berlusconi non è asintomatico

Il leader di Forza Italia ci tiene a smentire le voci più pessimistiche circolate nella giornata di ieri: "Guardi, non posso dire di essere al 100 per cento, ma mi sento solo un po’ debole. Per il resto, ieri ho avuto la febbre, ma è passata. Ho avuto dolori ai muscoli e alle ossa, ma sono passati. Insomma, per essere positivo al virus, non mi lamento". E' risultata positiva al tampone anche la fidanzata di Silvio Berlusconi, Marta Fascina.. La figlia Barbara ha avuto febbre alta per dieci giorni e il figlio Luigi è ancora febbricitante, nota il quotidiano. Nel lungo colloquio con il quotidiano torinese, affronta anche altri temi: elezioni regionali, crisi economica legata alla pandemia, la sentenza della Corte Ue che ha dato ragione a Vivendi riconoscendo l’illegittimità del “congelamento” della sua quota azionaria del 28 per cento in Mediaset. Ma poi torna sulle sue condizioni: "Sto abbastanza bene, non mollo – conclude – e anche stavolta non riuscirete a liberarvi di me...".

Che Berlusconi non fosse asintomatico, è stato chiaro a partire da un messaggio diffuso ieri dallo stesso ex premier: "Vorrei essere con voi, ma come sapete sono anch’io vittima del contagio del Covid, una malattia di cui non ho mai sottovalutato l’importanza nè i rischi che comporta e la conseguente necessità di misure rigorose di tutela della salute pubblica" ha detto il presidente di Forza Italia, intervenendo telefonicamente al convegno organizzato da "Azzurro donna" sul tema delle disabilità, alla presenza del vicepresidente del partito, Antonio Tajani e del coordinatore regionale ligure Carlo Bagnasco. "Mi è capitato anche questo: sto abbastanza bene, continuerò a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili anche alla campagna elettorale in corso". Proprio quell'abbastanza aveva colpito i presenti: Zangrillo aveva riferito il giorno precedente come l'ex premier fosse sì in insolamento a casa, ma asintomatico.

Silvio Berlusconi compirà 84 anni tra un mese. Sono state settimane complicate per lui e per la sua famiglia, scrive Conchita Sannino su Repubblica: "Giorni difficili di spossatezza e di fitte accompagnate dalla temperatura che tornava spesso su". Tutti i fedelissimi si sottopongono ai tamponi, scattano test a raffica per parlamentari, cariche istituzionali e guardie del corpo (una sarebbe positiva). Non è ancora chiaro come Berlusconi sia stato contagiato e da chi: ad agosto a Villa Certosa: "le precauzioni erano molto alte e Silvio inavvicinabile. Il personale di casa solo con mascherine e guanti, gli ospiti tutti con il volto protetto. Si osservava la distanza di due o tre metri anche a tavola, nessun buffet, solo mono porzioni. Ecco perché in famiglia hanno ipotizzato che a portare il contagio siano stati i giovani, Barbara e Luigi, di rientro da Capri". Ipotesi tuttavia che i gestori dei locali dell'isola azzurra frequentati dai rampolli di Berlusconi respingono con forza.