Estrema destra e complottisti in piazza contro la "dittatura sanitaria" del Coronavirus

"Sei pronto a impegnarti anima e corpo per il 5 settembre 2020 come ultimo atto contro questa tirannia? Sei pronto a difendere il nostro futuro e quello dei nostri bambini con le unghie e con i denti?" Sono queste le domande che vengono fatte a chi chiede di iscriversi alla pagina "Italia Libera 5 settembre tutti a Roma" che supporta la manifestazione annunciata da Forza Nuova in piazza della Bocca della Verità a Roma. "Qui non ci sono né partiti né politica - scrive il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino - Sabato a Roma sarà un raduno di mamme, bimbe e italiani".

Italia Libera 5 Settembre: estrema destra e complottisti in piazza a Roma contro la "dittatura sanitaria" del Coronavirus

Il movimento di estrema destra invita a scendere in piazza "contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria". Le richieste sono l'abrogazione delle leggi Azzolina e Lorenzin, e contro le restrizioni anticovid. Tra coloro che hanno annunciato la propria presenza ci sono i principali movimenti che denunciano un fantomatico complotto posto in essere dal Governo sfruttando la pandemia per restringere le libertà personali.

Tra le principali pagine a supporto è quella dell'associazione L'Eretico che conta 17mila fan attivi su Facebook e l'iscrizione di circa 2mila medici e giuristi. Una pagina gestita dal magistrato Angelo Giorgianni che riprende le idee del virologo Giulio Tarro e del medico legale Pasquale Bacco, già comparse nelle pagine della cronaca per aver presentato un esposto contro i provvedimenti del governo Conte e in particolare sull'imposizione dell'uso delle mascherine. "L’Eretico ha deciso di portare il suo popolo in piazza - spiega Giorgianni - insieme al popolo delle mamme ci ritroveremo in tantissimi a protestare pacificamente ma efficacemente".

Endorsement alla manifestazione sono arrivati dal celebre criminologo Alessandro Meluzzi, dall'avvocato Carlo Taormina e del filosofo e leader di Vox Italia Diego Fusaro.

Coronavirus, complottisti in piazza con la benedizione dell'arcivescovo Viganò

Una sorta di benedizione è arrivata da Monsignor Carlo Maria Viganò che in una lettera pubblicata dai promotori manifesta il proprio favore al "dissenso dei cittadini e in particolare dei genitori dinanzi alle norme che il governo, abusando del proprio potere, si appresta ad emanare in vista del nuovo anno scolastico".

"La Sanità mondiale, con il ruolo pilota dell’OMS - accusa il prelato - è diventata una vera e propria multinazionale che ha come scopo il profitto degli azionisti (case farmaceutiche e fondazioni così dette filantropiche) e come mezzo per perseguirlo la trasformazione dei cittadini in malati cronici."

L'arcivescovo Viganò, tra le altre cose, esprime perplessità per la nomina dell'ex premier e senatore a vita Mario Monti alla presidenza della Commissione Europea per la Salute e lo Sviluppo dell'OMS, rilevando come l'economista appartenga a "ad organismi sovranazionali quali la Commissione Trilaterale e il Bilderberg Club, le cui finalità sono in netta antitesi rispetto ai valori inalienabili tutelati dalla stessa Costituzione, vincolanti per il Governo. Questa commistione di interessi privati nella cosa pubblica, ispirati ai dettami del pensiero massonico e mondialista, deve essere oggetto di una vigorosa denuncia da parte dei rappresentanti dei cittadini, e di quanti vedono usurpati i propri poteri legittimi da un’élite che non ha mai fatto mistero dei propri intenti."

Se può far sussultare la posizione espressa da Viganò, è bene ricordare che l' ex ambasciatore del Vaticano negli Stati Uniti, aveva elogiato e difeso l’operato del presidente nella gestione delle tensioni sociali provocate dalla morte dell’afroamericano George Floyd. Il prelato, che ha un rapporto conflittuale con Papa Francesco ed è alleato dei gruppi conservatori ostili alle aperture del Vaticano, è arrivato a descrivere quanto accade negli Usa come una lotta fra "due schieramenti biblici: i figli della luce e i figli delle tenebre" mentre il presidente statunitense Donald Trump sarebbe un difensore del bene contro oscuri complotti orditi da quanti occupano il deep state. Non solo: riferendosi poi alla pandemia da coronavirus, Viganò l'aveva equiparata ad una "colossale operazione di ingegneria sociale" architettata dai nemici di Trump.

So honored by Archbishop Viganò’s incredible letter to me. I hope everyone, religious or not, reads it! https://t.co/fVhkCz89g5 Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. June 10, 2020

Coronavirus, la manifestazione degli "eretici" in piazza a Roma

"Una manifestazione da parte di chi vuole negare l'evidenza e riportarci indietro", commenta l'assessore della Regione Lazio alla Sanità Alessio D'Amato. "Nel rispetto della libertà di tutti, sarebbe uno schiaffo che viene dato ai nostri operatori sanitari che stanno operando in questi mesi con grande senso del dovere e dello stato".