Scuole chiuse in Puglia: "Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile"

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha comunicato la decisione al Governo sulla base degli ultimi dati: "Entro fine novembre si temono solo in Puglia circa 2.500 ricoveri per Covid"

Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse in Puglia. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Sky Tg24 durante la trasmissione "I numeri della Pandemia". "Stiamo comunicando la decisione al Governo e poi provvederemo. Abbiamo verificato - ha spiegato - che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole".

"Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado"

Restano escluse dal provvedimento le scuole primarie dove, come spiega il governatore Emiliano, "la frequenza non è obbligatoria".

"Domani la didattica in presenza sarà possibile per coloro che devono frequentare i laboratori, poi ci sono gli studenti più fragili che potranno andare in presenza, ma gli altri dovranno cominciare la didattica a distanza, anche nelle primarie dove abbiamo numeri pesantissimi. Rimangono escluse solo le scuole per l'infanzia, dove non c'è la frequenza obbligatoria.

Coronavirus, la situazione in Puglia

Emiliano ha aggiunto che in base alle previsioni e agli studi della task force regionale, entro "fine novembre" in Puglia ci saranno circa "2.500 ricoveri" per Covid.

"I numeri di questa seconda ondata sono molti superiori a quelli di marzo e aprile, quindi ci stiamo predisponendo per andare ben oltre il piano di potenziamento delle terapie intensive autorizzato, con grande parsimonia, dal governo. Ci stiamo preparando a una ondata formidabile, tutti gli ospedali pugliesi parteciperanno a questa lotta".

Secondo l'ultimo bollettino coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 772 casi positivi su 6.437 test. 13 i nuovi decessi. Quasi la metà dei nuovi positivi sono in provincia di Bari (359); poi 117 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Taranto, 86 nella provincia Bat, 39 in provincia di Lecce e, pure, 39 in provincia di Brindisi.

Scuole chiuse in Puglia, l'annucio in diretta Tv

Monta la polemicha intanto per le modalità con cui è stata annunciata la decisione - in diretta tv - della chiusura delle scuole pugliesi, con esclusione delle scuole dell'infanzia. Annamaria Cammalleri, direttrice dell'ufficio scolastico regionale della Puglia, spiega all'agenzia Dire. "Al momento non mi è giunta alcuna comunicazione ufficiale".