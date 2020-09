Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. Lo riferiscono fonti di Forza Italia riportate da Adnkronos. E' arrivato in ospedale camminando autonomamente intorno alla mezzanotte: è al momento ricoverato al reparto Diamante, il reparto solventi della struttura, dove già in passato l'ex premier è stato ricoverato in diverse occasioni.

Il presidente di Forza Italia "è stato ricoverato ieri sera" all'ospedale San Raffaele di Milano e "ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l'andamento del Covid. Ma sta bene" dice la senatrice forzista Licia Ronzulli a Agorà su Rai 3.

L'ex premier non è asintomatico: negli scorsi giorni ha mostrato i sintomi da infezione. Oggi in un lungo colloquio con il quotidiano La Stampa, l'ex presidente del Consiglio dice: "Eh no, purtroppo questo non è un raffreddore... Adesso che la cosa mi riguarda personalmente, e non solo me ma anche la mia famiglia, mi rendo conto una volta di più di quanto sia grave questa tragedia che ci è capitata. Mi rendo conto - aggiunge - di quanti lutti ha seminato in tante famiglie, di quanto dolore ha causato a tante persone. Penso a chi non c’è più, penso a chi ha perso i suoi cari...". Sono risultati positivi al coronavirus anche due figli di Berlusconi, Barbara e Luigi, e la compagna Marta Fascina.

Tanti gli auguri di pronta guarigione a Berlusconi anche quest'oggi: "Sa farsi voler bene" scrive Alba Parietti su Instagram postando una foto del politico. ''Gli auguro di tornare pimpante e agguerrito come sempre perché comunque uno la pensi è un uomo che ha saputo costruire e un visionario geniale".