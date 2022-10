Durante corteo studentesco "impiccati" manichini di La Russa e Fontana

Due pupazzi con le foto dei presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana sono stati appesi con una corda al Ponte Sublicio a Roma. Il gesto durante la manifestazione degli studenti romani che si è svolta nella mattina di oggi 21 ottobre. Le forze dell'ordine, in breve tempo, hanno rimosso i manichini.

Il gesto, secondo quanto è stato raccolto da RomaToday, è da riferirsi a una frangia più agitata del corteo - non particolarmente partecipato, a quanto emerge - che sin dall'inizio della manifestazione avrebbe deciso di creare una conflittualità non esattamente programmata dagli organizzatori, ovvero dall'intero movimento studentesco romano.

Lanci di uova, bandiere di Russia e Nato date alle fiamme, bombe carta e cori "contro la scuola dei padroni", con l'annuncio di numerose occupazioni che, come abbiamo scritto in questi giorni, sono previste in molti licei capitolini già a partire da lunedì 24 ottobre. Tra le scuole superiori rappresentate oggi c'erano Colonna, Morgani, Albertelli, Cavour, Mamiani e Virgilio.

I temi inizialmente portati in piazza sono stati quelli dell'ambiente, del lavoro, l'abolizione del Pcto ovvero dei progetti ex alternanza scuola-lavoro. Ovviamente anche la carenza di spazi e l'edilizia scolastica: mancano le aule, i laboratori non vengono svolti, ci sono infiltrazioni e tetti pericolanti. Denunce che studentesse e studenti portano in strada ma che, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti al corteo "alla fine non sono state rese protagoniste perché si è cercata solo la conflittualità in un modo che non riteniamo adeguato e opportuno".