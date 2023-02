Cosa fa oggi Luigi Di Maio: "Mi sto dedicando a una nuova vita"

Che cosa fa oggi Luigi Di Maio? Nelle scorse settimane sembrava che per l'ex ministro degli esteri potesse arrivare un ruolo importante - per quanto non di primissimo piano - come inviato speciale Ue per il Golfo. La procedura con cui l'Ue assegna l'incarico sembra però essere in una fase di stallo. Nel frattempo l'ex capo del M5s si è fatto rivedere a PiazzaPulita, il talk di La7 condotto da Corrado Formigli che lo ha intervistato per parlare del conflitto tra Russia e Ucraina.

Di Maio ha raccontato la sua esperienza alla Farnesina e dei mesi che hanno preceduto l'attacco ("la prima volta che mi viene detto 'attenzione, la Russia sta per attaccare l'Ucraina' è a fine ottobre del 2021, quando si tiene il G20 a Roma"). Sul suo presente, e sul suo futuro, non ha però voluto dire nulla dribblando le domande con esperienza.

Le manca avere un ruolo politico oggi? "In questo momento mi sto dedicando a una nuova vita, posso assicurare che c'è vita oltre...". Davanti a Formigli, l'ex leader dei 5 Stelle è apparso sorridente, quasi divertito, nel parlare della sua "nuova vita" di cui però si conosce poco. Di lui sappiamo che di recente ha scritto sporadicamente per "Il Foglio". Una collaborazione che qualcuno ha giudicato non molto coerente con la sua storia. Per un motivo molto banale: il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara non è certo noto per essere vicino alle posizioni dei 5 Stelle. Ma quel passato per Di Maio è lontano.

Oggi l'ex ministro di politica parla assai poco. Scrive (di rado) solo su Twitter e Instagram, ma si guarda bene dall'esporsi. Di polemiche, del resto, ce ne sono state già abbastanza nel suo recente passato. Come quelle seguite al suo addio burrascoso dai 5 Stelle. Dopo nove anni in Parlamento, Di Maio sta cercando di ricostruire la sua vita. In molti avevano profetizzato un futuro da consulente visti i contatti costruiti alla Farnesina. L'esperienza di sicuro non gli manca. Un ruolo di primo piano nell'agone politico per ora non sembra la sua priorità. "C'è vita anche oltre".