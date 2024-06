La stoccata di Muti a Meloni (in Eurovisione)

Non sono passate di certo inosservate le parole che il celeberrimo maestro d'orchestra Riccardo Muti ha pronunciato rivolgendo - in mondovisione Rai - agli "uomini e alle donne di governo" seduti davanti a lui. "L'orchestra è sinonimo di società. Ci sono tanti strumenti con parti diverse, ma devono concorrere all'armonia di tutti. Molte volte l'impedimento è il direttore d'orchestra" ha detto Muti. Una stoccata che i diretti interessanti hanno finto di non capire, continuando ad applaudire tra sorrisi imbarazzati.