Aldredo Cospito resta al 41 bis: Nordio rigetta l'istanza

Alfredo Cospito resterà al 41bis. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto l'istanza di revoca del carcere duro presentata da Flavio Rossi Albertini, difensore del detenuto in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Lo fa sapere il ministero di Via Arenula. Il regime 41bis era stato disposto il 4 maggio dell'anno scorso dall'ex ministra Marta Cartabia per quattro anni. Il ministero della Giustizia, si legge nella nota, "con un provvedimento articolato ha respinto la richiesta di revoca del regime speciale di detenzione di cui all' articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario, presentata dall' avvocato del detenuto Alfredo Cospito". La difesa ha già fatto sapere che presenterà ricorso contro la decisione di Nordio.

L'anarchico ha perso quasi 50 chili. A riferire delle sue condizioni di salute è stato questa mattina il suo difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo averlo incontrato nel carcere di Opera. ''La situazione è sempre la stessa - ha detto il legale - dimagrisce sempre più, ora pesa 70 kg, e non prende gli integratori''. Sabato Cospito verrà visitato dal medico nominato dal difensore.