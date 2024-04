Covid: archiviato l'ultimo procedimento a carico di Roberto Speranza

La magistratura italiana fa calare lentamente il sipario sulla stagione dell'epidemia da Covid 19. Il tribunale dei ministri di Roma ha infatti archiviato l'ultimo procedimento a carico dell'ex Ministro della Salute Roberto Speranza apertosi a seguito di alcune denunce relative alla campagna di vaccinazione.

Speranza era stato indagato dopo gli esposti di alcuni sindacati e del comitato Ascoltami su presunti danni provocati dal vaccino anti-Covid. Nell'ordinanza, in sintonia con quanto già affermato nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, viene riconosciuta la correttezza della condotta di Speranza volta esclusivamente alla difesa dell'interesse pubblico e del diritto alla salute dei cittadini.

Speranza era stato anche contestato, lo scorso 12 febbraio, a Potenza mentre stava presentando il suo libro "Perché guariremo" da un disabile che lamentava di aver subito un ictus immediatamente dopo che gli era stata somministrata la vaccinazione anti-Covid. In quell'occasione l'ex ministro aveva detto di provare rispetto per l'uomo, ma aveva ribadito che: "I vaccini anticovid hanno salvato, solo in Italia, almeno 1,4 milioni di persone, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità".

Pfizergate: se il Covid in Europa resta un caso politico

Ma, se in Italia le polemiche sulla stagione di campagna vaccinale sembrano in via di archiviazione, non si può dire la stessa cosa per l'Europa. Rimane infatti sotto accusa l'accordo che la Commissione Europea ha siglato con la casa farmaceutica Pfizer per la fornitura di vaccini contro il coronavirus: con 1,8 miliardi di dosi di vaccino acquistate, fu il più grande appalto mai siglato dalla UE. E, alla presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen si rimprovera una certa opacità.

In particolare Von Der Leyen avrebbe trattato personalmente con i vertici di Pfizer, anche tramite sms, senza coinvolgere il gruppo negoziale in cui sono rappresentati gli Stati, rifiutandosi inoltre di rispondere alle richieste di chiarimento della Corte dei Conti europea. Sul caso sta ora indagando anche la Corte di giustizia europea. Finora la Commissione ha rifiutato di rivelare il contenuto (e di ammettere la stessa esistenza) di scambi di messaggi informali intercorsi con i vertici dell'azienda farmaceutica americana.