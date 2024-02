Senza acqua calda, tra i rifiuti: "I Cpr sono lager figli di una mostruosità di un governo di sinistra"

Aboubakar Soumahoro parla poco con la stampa, dopo le note vicende che hanno coinvolto la moglie e la suocera ha scelto di continuare le sue battaglie lontano dai riflettori. "Appena dico qualsiasi cosa diventa subito una notizia", confessa con un sorriso un po' amaro. Il deputato è sceso in piazza per chiedere la chiusura del Cpr di Ponte Galeria, dove si è tolto la vita Ousmane Sylla, una struttura in cui nei mesi scorsi ha fatto quattro sopralluoghi per sincerarsi delle condizioni degli "ospiti".

"I Cpr - spiega Soumahoro a Today.it - sono delle mostruosità create del 1998 da un provvedimento di un governo di centrosinistra, va detto per onestà intellettuale. Quello che vediamo oggi è figlio di quella mostruosità, anche giuridica. Chi li ha creati e oggi continua a gestirli nel modo che vediamo porta sulla coscienza la morte di Ousmane Sylla e il profondo malessere di tanti altri".

Lei è stato più volte in quello di Ponte Galeria, cosa ha visto?

"L'ultima volta ho trovato una decina di persone con evidenti problemi di salute psichica; persone che non dovrebbero essere lì. In altre circostanze ho trovato dei minori che poi, fortunatamente, sono usciti. In quel Cpr, da oltre una settimana, manca l'acqua calda e ci sono cumuli di rifiuti ovunque. Questa è la situazione. Sono delle strutture che non vanno semplicemente modificate, vanno chiuse e soprattutto non ne vanno aperte di nuove, perché sono dei lager".

Strutture dalle quali non si esce.

"Dopo l'ultimo decreto Cutro, che prevede una deroga dei termini per il rimpatrio fino a 18 mesi, chi finisce in un Cpr ci passa un'infinità di tempo. Se uno Stato non riconosce neanche l'identità delle persone non può neanche rilasciare il nullaosta per il rimpatrio, quindi le lascia in un limbo. Un ragazzo l'altro giorno mi ha detto questa frase: 'Il Cpr ti soffoca, fino a quando non decidi di toglierti la vita'. Le persone che stanno lì dentro ci restano un tempo indefinito e sono imbottite di psicofarmaci. Ousmane Sylla aveva scritto un lettera dove raccontava a un sindaco amico il suo disagio; non poteva essere rimpatriato, malgrado il decreto di espulsione, perché non esistono accordi tra l'Italia e la Guinea. Ripeto: chi ha creato queste strutture si porta sulla coscienza Ousmane e tanti altri. Il Cpr è un luogo che trasforma le persone, le disumanizza; per questo ho presentato una proposta di legge per abolirli".

Esiste un'alternativa credibile a questa (non) gestione dell'immigrazione?

"Ai partiti che governano fa comodo non risolvere il problema, perché queste situazioni di disperazioni che in alcuni casi sfociano in violenza fanno comodo per racimolare consenso facile. Bisogna abolire la Bossi-Fini, una legge ormai obsoleta per stessa ammissione del governo. L'85 per cento delle persone che finiscono nei Cpr sono ex detenuti, quindi non possono ottenere un permesso di soggiorno: praticamente passano da un carcere a un centro di detenzione, che è un luogo peggiore di un carcere perché non è regolamentato. La Bossi-Fini è una legge che genera illegalità. Invece chi arriva deve avere la possibilità di farsi una vita, trovare un lavoro pagato il giusto. Quando gli italiani emigrano è 'fuga di cervelli', se arriva un giovane africano è semplicemente un immigrato".

A destra la chiamano "sostituzione etnica".

"Dobbiamo partire dai numeri. Il continente africano ha 1,4 miliardi di abitanti, 800 milioni dei quali sono giovani sotto i 24 anni; da qui al 2050 rappresenterà un quarto della popolazione mondiale. Noi in Italia siamo 58 milioni e nei prossimi 25 anni diventeremo 54 milioni e due persone su tre saranno pensionati che graveranno su un giovane in età lavorativa, che la pensione non la vedrà mai. È abbastanza chiaro che anche per una vicinanza geografica vanno individuati dei valori comuni e che si debba percorrere la strada dell'integrazione".

Per Giorgia Meloni la soluzione è il "Piano Mattei". Cosa pensa di questa iniziativa del Governo?

"Se si deve scrivere un piano che riguarda l'Africa e l'Italia quel piano va scritto insieme. Lo avevo detto in aula prima dell'intervento di Moussa Faki nell'aula del Senato e giuro che non ci avevo parlato. Si cita Enrico Mattei ma si fa esattamente l'opposto di quello che lui chiedeva: non si può sostituire una mentalità colonialista con un'altra mentalità colonialista. C'è ancora tempo per cambiare rotta. Insieme ai mondi della cooperazione internazionale abbiamo elaborato dieci proposte che sottoporremo alla cabina di regia creata dal governo. E comunque il piano ancora non c'è, ci sono solo dei titoli".

Cambiamo argomento, ma neanche troppo. Lei è il punto di riferimento di molti braccianti. In che modo la protesta dei trattori si può legare alla piaga del caporalato?

"Si lega molto perché gli agricoltori protestano contro le grandi filiere delle multinazionali e quelle stesse filiere provocano tantissime storture, che creano malessere e sofferenze nei lavoratori. I fratelli gridano 'ras-le-bol', che significa 'sono esausto'. Alla base di tutto c'è il prezzo iniquo dei prodotti: oggi, sui banchi dei supermercati, troviamo frutta e verdura comprati a pochi centesimi dagli agricoltori e venduti al pubblico a prezzi molto più alti. È chiaro che in queste condizioni non possa esistere una giusta ed equa renumerazione per chi raccoglie quella frutta e quella verdura: se il contadino non viene pagato il giusto, il bracciante che ha sotto il suo stivale viene schiacciato".

È per questo che lei da anni lei propone una "patente del cibo". Spieghiamo questa proposta?

"È un'indicazione sull'etichetta dei prodotti che certifica che non sono stati ottenuti attraverso lo sfruttamento dei lavoratori. Si potrebbe sintetizzare in tre cose: la prima è il prezzo equo dei prodotti, che vuol dire che il contadino deve avere un reddito adeguato che lo metta nelle condizioni di dare dignità al suo sudore e al suo lavoro; i prodotti devono essere venduti a un prezzo equo. La seconda, riguarda i salari: in questi giorni nel foggiano si stanno raccogliendo le cime di rapa e un bracciante riceve 4 o 5 euro l'ora, ovvero una paga molto al di sotto del minimo sindacale. Questo non deve essere più consentito. La terza è la qualità etica del cibo, ovvero il suo rapporto con la salute e il suo impatto ambientale. Il governo, che dice di essere dalla parte degli agricoltori, ha bocciato questa proposta, facendo venire giù la maschera dell'ipocrisia che indossa".