Game over, il governo Draghi così com'è non può più andare avanti

Dopo il discorso in Senato la poltrona del presidente del consiglio Mario Draghi è sempre più in bilico. Le parole di Draghi hanno irritato la Lega che dopo l'intervento del Capogruppo Romeo a Palazzo Madama ha firmato con Forza Italia una nota congiunta che ravvisa come sia impossibile un nuovo patto di governo che possa tenere dentro l'esecutivo il Movimento 5 stelle.

Dal canto suo il partito guidato dall'ex premier Giuseppe Conte per bocca del senatore Licheri non ha risposto all'appello alla responsabilità avanzato da Mario Draghi ma è ritornato a battere sui nove punti del documento presentato da Conte al premier. La seduta in Senato è stata sospesa visto il ritiro delle dichiarazioni di voto che erano state avanzate dal centrodestra e il premier ha lasciato palazzo Madama. Sul tavolo l'ipotesi di votare le mozioni presentate dai singoli gruppi.

La conta sull'Odg Casini

Tutto ruota sulla scelta di andare a votare l'ordine del giorno presentato da Pier Ferdinando Casini affinché il governo Draghi prosegua e porti a termine il suo operato. Nella risoluzione Casini è solo scritto che "udite le comunicazioni" del premier "si approva". Si tratta dei tempi supplementari per salvare il governo, ma la situazione è quanto mai difficile. Il presidente del Consiglio, spiegano fonti di governo, "attende le posizioni dei partiti, nel rispetto del dettato costituzionale".

Il centrodestra - secondo quanto si apprende - voterà invece una risoluzione in cui mette nero su bianco alcuni punti con i quali secondo i leader del centrodestra il premier Draghi dovrebbe ripartire. "La situazione è cambiata. Draghi non può far finta di niente". Tra le condizioni del Draghi bis l'esclusione del Movimento 5 stelle dalla compagine governativa. Le altre forze della maggioranza sono a consulto nella pausa dei lavori d'aula per decidere forma e contenuti delle loro risoluzioni da mettere in votazione dopo la replica di Draghi.

Se con il premier ci sono ad ora solo Pd, centristi e gli ex m5s di Di Maio, udite le posizioni del centrodestra e del Movimento 5 stelle, le alternative restano o un nuovo governo Draghi senza il Movimento 5 stelle come chiesto dal centrodestra, o la corsa alle elezioni anticipate. E nel corso delle ore è quest'ultima l'alternativa più verosimile come testimoniato anche dai mercati finanziari: lo spread è salito a 218 punti. Anche perché, se anche Draghi otterrebbe la fiducia quale potrà mai essere la prospettiva del governo, dopo i colpi bassi di oggi, in vista della legge di bilancio?

Molto è anche nelle mani del Quirinale con il presidente della Repubblica che ha avuto modo di parlare con i principali leader politici: la pressione di Sergio Mattarella come un anticipo delle consultazioni? L'unica certezza è che domani il governo Draghi per come lo abbiamo conosciuto non potrà andare avanti.