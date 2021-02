Se non Conte, sarà Draghi il premier: il sondaggio che spiazza Renzi

Gli italiani non vogliono Italia Viva nel nuovo governo. Lo spiega un sondaggio realizzato dalla IZI che vede in un nuovo governo Conte la soluzione ideale della crisi. E se dovesse nascere un governo delle larghe intese allora ben venga l'ex governatore della Bce

La stragrande maggioranza degli italiani (39,4%) spera che la crisi di Governo finisca con la nascita di un Conte ter senza però la presenza del partito di Matteo Renzi cioè Italia Viva. Lo spiega un sondaggio realizzato dalla IZI Spa, di Roma società specializzata nella realizzazione di studi e ricerche nel settore economico e sociale.

Secondo i dati emersi inoltre, solo il 10,7% degli italiani considera utile la costituzione di un Governo di unità nazionale o dalle larghe intese come soluzione alla crisi, ma se questa dovesse essere l’unica opzione possibile per ben più di sei italiani sui dieci e precisamente per il 63,3% degli intervistati lo stesso Governo dovrebbe essere guidato da un profilo super partes che risponde al nome di Mario Draghi.

Crisi di governo, tutti fuorché Renzi

In poche parole secondo gli intervistati, se il Conte Ter non dovesse nascere per circa un terzo degli italiani (28,6%) l'unica altra strada giudicata perseguibile per uscire dall’impasse istituzionale sarebbe quella delle elezioni.

In ogni caso anche se Conte dovesse perdere la guida del prossimo Governo per la maggioranza degli italiani sarebbe lui il vero leader dei 5Stelle con il 37,8% delle preferenze seguito dal Presidente della Camera, Roberto Fico con il 23,2% e da Luigi Di Maio con il 15,2%.

NOTA METODOLOGICA - Popolazione di riferimento: popolazione residente in Italia avente diritto al voto. Campionamento casuale stratificato per sesso e classi d’età. Ponderazione vincolata per sesso, classi d’età, regione di residenza, voto espresso alle elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Metodo CAWI/CATI. Interviste effettuate tra il 29/01/2021 e il 1/02/2021. Totale interviste: 1017.