Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova al Quirinale. Ieri il premier era salito al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica allo scopo di riferirgli le sue intenzioni in relazione alla crisi politica apertasi dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva.

Crisi di governo: Conte al Quirinale (ma niente dimissioni)

Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il premier è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aggiornarlo sulla situazione politica, dopo il passo indietro della delegazione di IV. Non per dimettersi. Il quadro è infatti cambiato rispetto all'incontro di ieri: quando Conte ha visto il Capo dello Stato le intenzioni del partito renziano non erano ancora note, né al Colle né tantomeno a Conte. Inoltre oggi il premier potrebbe assumere l'interim del ministero dell'agricoltura, non di quello della Famiglia, in quanto si tratta solo di una delega da parte del presidente del consiglio a un Ministro senza portafoglio.

Le dimissioni delle due ministre di Iv, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, dai ministeri dell'Agricoltura e della Famiglia, hanno effetti diversi l'una dall'altra dal punto di vista procedurale. Il dicastero di Teresa Bellanova è infatti un ministero con portafoglio, mentre quello di Elena Bonetti e' una delega del presidente del Consiglio che viene affidata a un ministro senza portafoglio. Se dunque Giuseppe Conte volesse assumere l'interim, lo farebbe solo per l'Agricoltura mentre per la Famiglia dovrebbe solo ritirare la delega. Se assumere o meno l'interim da parte del premier Giuseppe Conte, viste le dimissioni delle ministre di Italia Viva, è quindi un problema che riguarderebbe eventualmente soltanto il dicastero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali guidato da Teresa Bellanova.

Il problema dell'interim dopo le dimissioni delle ministre

Il costituzionalista Francesco Saverio Marini, ordinario all'università di Roma, Tor Vergata, in un colloquio con l'Adn Kronos oggi ha spiegato che "L'accettazione delle dimissioni dei ministri di Italia Viva è stata eseguita direttamente dal premier Giuseppe Conte, con la conseguente attribuzione da parte del presidente del Consiglio dell'interim a se stesso. Un fatto, che se corrisponde al vero, ritengo sia in contrasto con la Costituzione". Conte ha affermato ieri che "....ci sono state comunque le dimissioni delle Ministre che mi sono state comunicate via mail e che accetto...". Ma "le attribuzioni ministeriali non possono andare al premier senza un decreto del presidente Mattarella che ad oggi non risulta".

Ettore Rosato (Italia Viva) poco fa a "Oggi è un altro giorno" su Raiuno ha detto che Italia Viva si aspetta da Conte un'iniziativa per ricucire: "Da Conte ci aspettiamo che prenda un'iniziativa per ricucire la coalizione. Non pensiamo di avere ragione su tutto ma una coalizione non può non avere un progetto. In tante occasioni abbiamo riconosciuto che il premier ha fatto bene. Ora, però, non c'è bisogno di un governo tentennante. Noi ci abbiamo messo il nostro rischio e la nostra faccia. Se poi Conte e la maggioranza non ci vogliono, staremo all'opposizione". "Capisco i cittadini - afferma Rosato - che si sentono sconcertati, capisco meno i colleghi in Parlamento: la nostra posizione, anche dura, viene dopo mesi in cui abbiamo provato a dire 'bisogna muoversi da questo immobilismo'. Se avessimo guardato ai sondaggi e agli interessi di posti di governo, avremmo fatto tutt'altro. Sono altri che fanno battaglie personali, non noi. Noi abbiamo posto questioni di merito". Sul giudizio di inaffidabilità su Italia Viva, espresso da Nicola Zingaretti, Rosato ha replicato: "Non amo le polemiche ma mi dispiace che Zingaretti dica cose di questo tipo".

"Conte venga in parlamento"

Intanto il vertice del centrodestra ha dato mandato ai tre leader di interloquire telefonicamente con il Quirinale per chiedere che Conte venga in tempi rapidi in Parlamento. Lo stesso hanno fatto i gruppi di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia alla Camera e al Senato stamattina. Il premier avrebbe chiesto sette giorni di tempo, fino al 20 gennaio, per approvare il decreto ristori e altre urgenze prima di prendere una decisione sulle dimissioni.